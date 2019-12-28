強碰？賴嘉倫、安定力量同時掃街 黃國昌：平常心看待

新北第十二選區時代力量立委候選人賴嘉倫今在汐止車隊掃街，時力不分區立委候選人黃國昌、白佩芬陪同跟車，車隊開始掃街前，同選區對手安定力量立委候選人孫繼正也正在掃街，經過賴嘉倫車隊旁時還高喊：「賴嘉倫加油」，黃國昌說，選舉時期有車隊掃街很正常，平常心看待就好。

對於選區選情，黃國昌表示．審慎樂觀、持續努力，過去這麼長一段時間，賴嘉倫不管在國會表現或在地方服務處的角色，選區選民對他有目共睹，他已經在這裡購屋定居，跟在地居民、社團產生很強的連結，在兩大黨夾殺下，小黨資源不足的情況比較困難，在汐止逛逛就會發現，看板數量跟其他兩大黨根本是完全沒辦法比，但那些看板數量只是財力的展現，不是能力的展現，如果是能力的展現，另外2個候選人不會到現在，對於公開辯論的邀請都還怯戰。

對手國、民兩黨候選人李永萍、賴品妤呂找大咖來輔選，拉抬聲勢，民眾注意力是否都在2黨身上，影響選情？黃國昌說，在整個民主選舉的政治當中，真正的大咖是人民，不是任何檯面上的政治人物，政治人物的表態或利挺，總是希望拉抬候選人聲勢，但是選舉還是要回歸到最基本面，這個人專業程度如何，未來到國會的時候，到底是幫人民發聲，還是幫財團利益、派系利益發聲，這才是重點。