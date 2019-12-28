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重現吃車輪餅、死亡之握 馬英九「馬大九貼圖」今上線

2019-12-28 10:06聯合報 記者周志豪／台北即時報導

LINE貼圖開放政治人物申請後成行銷利器，卸任後人氣不減的前總統馬英九也委外以他熟悉的表情繪製的一組24張「馬大九貼圖」，即日起上線開放購買。包含馬妻子周美青嗆馬「奇怪ㄟ你」，馬吃車輪餅遭周唸「我怎麼嫁給這種人」全都入列。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九已經卸任，很高興自己的分身馬大九能成為貼圖繼續為民眾服務，無論是喜歡或不喜歡他的人，貼圖都很實用。

馬英九基金會表示，不同於其他政治人物貼圖多用照片後製，「馬大九貼圖」是繼年初新春福卡後，再次由知名才子「台灣鯛民」廖彥朋以漫畫形式設計創作。

24張馬大九貼圖中幾乎網羅馬英九經典金句，包括「太太永遠是對的」、「謝謝指教」、馬英九「多語問好」等；過去引發網友熱議的「死亡之握」、「鹿茸」、「打瞌睡」等造型也全都入圖，貼圖中不乏對總統「大不敬」內容。

此外，不免俗的「新年快樂」、「生日快樂」等，「馬大九貼圖」中也都有收錄，方便使用民眾。廖彥朋提到，雖周美青在貼圖中從頭到尾都沒有露臉，但相信大家使用貼圖時，腦海中就會浮現她「斥責」馬的畫面。

蕭旭岑說，馬英九事先並不知道同仁們搞什麼鬼，看到成品後也覺得有趣，還說以後要拿馬大九貼圖傳給美青姐；馬英九非常能夠自嘲，從卸任時及今年初拍的兩部短片中，就可看出他搞笑的功力。

廖彥朋表示，長期以來民眾對馬英九已有既定的印象，要抓住馬英九神韻，又要讓人眼睛一亮不容易，尤其畫帥哥容易，畫長者也不難，但要畫有年紀的帥哥就不太簡單。

廖彥朋說，他原本只是想以一些生活常用的貼圖為主，不過在與基金會腦力激盪後，就加入了許多燒腦的設計，像是「握手」或是「鹿茸」之類的題材，要有趣又表現得恰如其份，就讓他絞盡腦汁，非常頭痛。

LINE貼圖開放政治人物申請後成行銷利器，卸任後人氣不減的前總統馬英九也委外以他...
LINE貼圖開放政治人物申請後成行銷利器，卸任後人氣不減的前總統馬英九也委外以他熟悉的表情繪製的一組24張「馬大九貼圖」，即日起上線開放購買。包含馬妻子周美青嗆馬「奇怪ㄟ你」，馬吃車輪餅漏網鏡頭「我怎麼嫁給這種人」全都入列。圖／馬辦提供
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貼圖馬英九周美青

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