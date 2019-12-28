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棄洪秀柱挺王定宇？里長對「綠營拔樁」之說現身解釋

2019-12-28 10:01聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

國民黨前黨主席洪秀柱出征艱困地區，投入台南市第六選區立委選戰，當時台南東區里長聯誼會長周翊庭召集21名里長連署支持，但近日周翊庭公開力挺爭取連任的民進黨立委王定宇，讓外界解讀為綠營拔樁成功，對此，周翊庭認為這是過度解釋，今天下午1時將進一步說明。

台南被視為綠營鐵票倉，加上第六選區王定宇本屆初試啼聲參選立委即拿下全國最高票，眼看國民黨直到今年8月在第六選區的提名作業遲未定案，洪秀柱當時以呼籲黨內大老應以身作則，為年輕人在艱困選區開一條路，自己將戶口遷到台南市東區，表達願意投入區域立委選戰。

中間幾度傳出「卡柱」，擔任東區里長聯誼會長的南聖里長周翊庭在8月26日召集21名里長連署支持洪秀柱參選立委，當時周還強調若黨提名其他人選，他不會支持、也不會投政黨票，「非柱不投」。

不過，周翊庭及多名里長聯誼會長在本月24日公開力挺王定宇，周說，自己沒有黨派，日前連署挺洪秀柱參選，主要是希望有更多人投入選舉形成良性競爭，但他與其他選民一樣都在觀察哪個候選人能端出牛肉政策，真正能為台南做事，無論是洪秀柱或王定宇，誰邀請參加造勢場合他都會出席，雖然私下會有個人屬意人選，但因為身為里長聯誼會長必須保持中立態度，被說是「綠營拔樁成功」是過度解讀。周翊庭表示，針對外界的解讀，他今天下午1時將會有進一步的說明。

台南市第六選區涵蓋東區的大部分與仁德、歸仁、關廟與龍崎區，其中東區45個里當中，第六選區涵蓋29個里。

台南市東區里長聯誼會長周翊庭（前排右三）8月召集連署支持國民黨前黨主席洪秀柱參選...
台南市東區里長聯誼會長周翊庭（前排右三）8月召集連署支持國民黨前黨主席洪秀柱參選第六選區立委，不過本月24日公開力挺民進黨立委王定宇能連任成功。圖／本報資料照片
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