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張雅屏新書《現代墨者 選舉策略師》刻畫台灣選舉幕後

2019-12-27 23:25聯合報 記者王寓中／台北即時報導

國民黨前副秘書長及組發會主委的張雅屏，明年1月2日將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》，該書以小說方式描述主角張程鈞，因緣際會踏入政治圈，擔任政治幕僚之所見所聞。將張雅屏從大學期間所參與的學生自治活動，以及超過20年參與選舉的所思所為，透過半自傳式的敘述方式，以諜對諜的手法，刻畫國內兩大陣營，你死我活的幕僚較勁。

國民黨前副秘書長張雅屏將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》。圖：張雅屏提供
國民黨前副秘書長張雅屏將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》。圖：張雅屏提供
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國民黨前副秘書長張雅屏將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》。圖：張雅屏提供
國民黨前副秘書長張雅屏將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》。圖：張雅屏提供
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張雅屏2014年擔任國民黨屏東縣黨部主委，因輔選屏長縣長選舉捲入司法官司，張雅屏表示，小說是在他「進修」期間，以手稿方式完成。

張雅屏在臉書透過，是進修前一位前長官建議要把遭遇寫出來。他還說，「總統，你交代的事情我都完成了」。據了解，張雅屏在「進修」前去看過前總統馬英九，馬英九聽完他的遭遇後，要他把這段過程寫出來，促使張雅屏完成這本新書。

張雅屏表示，全書共三加一篇，其中主談選舉的是第二篇。第二篇主要是將1998台北市長、2000總統、2002立委與台北市長、2004總統、2005黨主席、2006台北市長、2008總統這幾次輔選的情況與思維做整理。

第一篇是張雅屏在學生時代參與大學學生會權力爭奪的描述；而最耐人尋味的是第三篇，表面上描述的是未來2024的總統大選，但透過小說方式刻畫的，卻是真實的2014年屏東縣長選舉。

張雅屏說，小到學生會權力的爭奪、大到黨魁、總統大選，皆有「選舉策略師」在背後出謀策劃，這些幕後導演的細膩推敲，讓台灣的政治舞台更加多元繽紛。該書亦能看出「網軍」是如何隨著網路平台的發展進行各種選戰攻防，對比本次總統大選的最夯的議題「黑韓產業鏈」，雖不中亦不遠矣。

張雅屏說，政壇詭譎多變，有人選擇始終如一，如墨者般犧牲奉獻在所不惜，然而，潛伏在身旁虎視眈眈，一夕倒戈之人亦不在少數。看過劉德華主演電影《墨攻》的朋友應該知道，儘管墨家俠客革離能算盡敵人策略守護梁城，無能的梁城王卻心生嫉妒想除掉他，正所謂「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。」古代墨家際遇如此，主角張程鈞身處的台灣政壇，又何嘗不是如此呢？

張雅屏說，其實「現代墨者」，就是民主時代的選戰專業人士，在美國等西方國家民主體制下，選舉已成了一種學問，也是一種產業，有所謂的選戰規畫或選舉策略顧問的職業，而此職業做到極致，也就是本書所說的「選舉策略師」。

張雅屏早年擔任馬英九總統組織幕僚，曾任行政院青輔會主秘，後擔任國民黨屏東縣黨部主委、副秘書長兼組發會主委，多年操盤黨務組織，他的新書內容讓人聯想內容是否影射政壇其他人，張雅屏對此澄清，作品當然會有人生經驗的投射，這樣讀起來才會有溫度，但小說就是創作，如有雷同，純屬巧合。

屏東縣北市

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