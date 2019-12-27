國安最後一塊拼圖？黃子哲：拚政治利益的貪圖

民進黨在選戰倒數時刻要強推「反滲透法」，蔡英文總統甚至發出軍令狀，要求12月31日三讀通過。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，就算蔡英文對於外界的質疑選擇充耳不聞，但也不能忘了四年前幾乎同樣時間的那個「蔡英文」，曾大聲疾呼：「草率立法，是在急什麼?」

黃子哲指出，2015年12月，時任立法院長王金平要推動國會改革法案，卻遭民進黨全力阻撓。當時的民進黨總統候選人蔡英文更表達強烈反對的立場。她認為離2016年大選「只剩三十天，立法院會期也只剩下幾天，實在太趕」，「重大法案應在委員會上好好討論，不宜逕付二讀」；並強調應讓「新國會的新民意」來處理。

他批評，小英4年前的這番話，狠狠打臉4年後的小英，如今民進黨11月27日甫在立院提出「反滲透法」，29日就逕付二讀。蔡英文還一聲令下，要在一個月的強制協商期後的第4天，也就是12月31日，就要將該法硬闖通過。

黃子哲說，「反滲透法」當然是重大法案，但按照蔡英文過去的堅持與邏輯，他們也要反問，如果無法讓它在立院好好透過委員會的專業及充分討論和審查；又二個星期後的2020年1月11日馬上就要選出新總統、新國會，那何必急於一時倉促立法，為何不讓新民意來決定？「蔡英文，妳究竟在急什麼？」

他強調，要防範境外勢力的滲透以確保國家社會的安全與穩定，絕大多數民眾都會舉雙手贊成。但法條中有不少的不明確構成要件或法律概念，確有輕易將人羅織入罪甚至是侵犯人權之虞；別忘了，民進黨過去強行通過的「黨產條例」，結果迄今有不少訴訟案，都因法官在適用上有違憲之疑慮而停審，正在聲請釋憲。

他也說，「國安五法」修法通過後，民進黨曾聲稱完成了國安最後一塊拼圖，但後來蔡英文說還有「中共代理人法」這塊拼圖，接著王立強共諜案發生後，民進黨又冒出這塊「反滲透法」的拼圖，這證明，為了選舉，民進黨的拼圖永遠不會有「最後一塊」，只有「再加一塊」；蔡英文急於拼的不是「國家安全的圖」，拚的是「政治利益的貪圖」。