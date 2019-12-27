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把票投給網軍頭子？陳佩琪：我還不至於黑心「殺夫」

2019-12-27 21:37聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市長柯文哲總統投票意向受到關注，「柯媽」昨說她自己會支持蔡英文，但不是因為會贏才投給她，而是本來就喜歡蔡英文，也覺得她「古意古意」，有時候不對的事情也是別人幫她做的；雖然民進黨常常罵柯，但柯媽認為這和投給小英沒有衝突，因為蔡英文不代表全部民進黨。

不過柯文哲的太太陳佩琪今在臉書談網軍，她指出，投票是個人意志的展現，本就要尊重個人的判斷，公婆和先生要投給誰，與她無關；但她還不至於黑心到做出「殺夫」的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子。

陳佩琪說，網軍霸凌別人， 被影射的出資者一定跳出來質疑：「講這話的人要拿出證據來啊？！」說穿了， 被霸凌者不就是沒錢、沒勢、沒法查證，才會挨揍嗎？ 初選時同黨的競爭者，有天都忍不住說：「 請蔡總統的網軍停止對我的攻擊！」 請問他有查到證據嗎？而且那只是檯面下的暗黑網軍，可不比我們還有眾多浮在檯面上的主流媒體按三餐侍候呢， 連同黨的競爭者都能打成這樣了， 明年他們勝選後，會怎麼攻擊先生，實在不敢想像，但不反抗會更慘，想想現在還可以活著、會呼吸，或許就該偷笑了。

陳佩琪說，投票是個人意志的展現，本就要尊重個人的判斷，公婆和先生要投給誰，與我無關，就一般民眾而言，就是按政策的得民心與否，來決定投票行為，像前瞻計畫、風電價格、能源政策、國營人事、公投執行力、灑幣政策等等，但撇開硬梆梆的政策不談，我和先生結婚近30年，或許甜蜜不似過往， 但我還不至於黑心到做出「殺夫」的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子。

陳佩琪指出，台灣人真是可憐，走了一個，卻來了個手段更狠、心更毒辣的，是不是她下令的， 我不知道，但無能管不住黨的暗黑手段，是可以確定的。

圖／取自陳佩琪臉書。
圖／取自陳佩琪臉書。
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