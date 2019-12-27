票投蔡英文？陳佩琪：不投給把先生往死裡打的網軍頭子

台北市長柯文哲家人，是否會投票給蔡英文總統成為熱門話題。柯文哲妻子陳佩琪今晚在臉書貼文，他和先生結婚近30年，或許甜蜜不似過往，但她還不至於黑心到做出「殺夫」的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的「網軍頭子」。

她也說，台灣人真是可憐，走了一個，卻來了個手段更狠、心更毒辣的，「是不是她下令的， 我不知道，但無能、管不住黨的暗黑手段，是可以確定的」。

最近網軍的議題常被拿出檯面質疑，昨天市長在議會的專案報告也說，「2017年世大運後，整整被網軍打了兩年」，又讓我想起那段不堪回首的日子，真不敢想像那段日子是怎麼熬過來的。

媒體網軍霸凌人，通常要出了人命才會縮手，先生昨天在議會上自嘲的說 ：「幸好現在還活著，還會呼吸」，那時的黑柯產業鏈沒人跟我們分擔額度，所有的黑色產業鏈全由我們承擔，記得有天要去佳音電台錄製衛教節目，滿腦子還想著昨晚被電視名嘴罵到臭頭的內容，走在路上，感覺好像全馬路的人都還在罵我，沒上街的一定是躲在暗處訕笑我，想著想著，走到一處複雜的十字路口，沒仔細看號誌竟差點撞車，那天回家也不敢跟他說，因為他一樣要面對四面八方而來的抹黑、抹紅、抹黃， 每天鐵青著一張臉，還是得打起精神，準時七點去上班。

當天我們做完節目、 關掉麥克風後，比我年紀稍長的主持人跟我閒聊了起來，或許覺得我表現怪怪的吧，她語重心長地跟我說，她不是當事人， 沒法體會我的感受，但請我接受她為我的禱告， 聽著聽著，再也忍不住了…

臉書每回提到這段，通常不會有人同情，只會罵我「記恨」、「小心眼」，或許罵人的人當下都罵的很爽，事後只要不挨告 ，通告費、主持費到手 ，就可以通通忘記了，幾年過去，竟理所當然地認為我們的腦就該像電腦一下，自行format 一下，暗黑的印象就通通刪除，然後選票繼續投他們？

網軍霸凌別人， 被影射的出資者一定跳出來質疑：「講這話的人要拿出證據來啊！」說穿了， 被霸凌者不就是沒錢、沒勢、沒法查證，才會挨揍嗎？

初選時同黨的競爭者，有天都忍不住說：「請蔡總統的網軍停止對我的攻擊！」請問他有查到證據嗎？而且那只是檯面下的暗黑網軍，可不比我們還有眾多浮在檯面上的主流媒體按三餐侍候，連同黨的競爭者都能打成這樣了，明年他們勝選後，會怎麼攻擊先生，實在不敢想像，但不反抗會更慘，想想現在還可以活著、會呼吸，或許就該偷笑了。

投票是個人意志的展現，本就要尊重個人的判斷，公婆和先生要投給誰，與我無關，就一般民眾而言，就是按政策的得民心與否，來決定投票行為，像前瞻計畫、風電價格、能源政策、國營人事、公投執行力、撒幣政策等，但撇開硬梆梆的政策不談，我和先生結婚近30年，或許甜蜜不似過往， 但我還不至於黑心到做出「殺夫」的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子。

台灣人真是可憐，走了一個，卻來了個手段更狠、心更毒辣的，是不是她下令的， 我不知道，但無能管不住黨的暗黑手段，是可以確定的。