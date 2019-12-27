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直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

「政見會當然要講政見」 蔡英文提區域均衡發展大戰略

2019-12-27 20:18聯合報 記者周佑政／台北即時報導

2020年總統大選候選人第三場電視政見會今晚登場，民進黨總統候選人蔡英文第一輪發言時表示，「政見會當然要講政見」，蔡英文提出區域均衡發展大戰略，包括中部的產業發展計畫，包括北部、東部、離島的產業發展計畫，都在進行當中。

蔡英文表示，尤其中部的產業發展，將會是未來高科技及航太產業的聚集中心；在北部，已經看到物聯網產業、亞洲矽谷產業，也都開始在進行，「這就是整個台灣在透過我們建設計畫，整體的規畫、整體的推動在持續進行當中」。

蔡英文說，上一次總統大選，她花了很多時間，構思應該如何加速區域均衡發展，而且一上任，她就開始做。比如在台南的沙崙智慧綠能科學城，就是競選時規畫，當選後馬上做，現在終於開花結果。她上任後，首先盤點過去被延宕的建設，加速來進行，經過兩年多的努力，高雄鐵路地下化通車了，衛武營也完成了。

蔡表示，「我們也持續在推動高雄的重大建設」，比如說捷運黃線，是她任內核定；捷運紅線延伸、台86線向東延伸案、大林蒲遷村計畫，都是她任內核定，還有，最重要的橋頭科學園區，也是她任內核定。她說，「韓市長，你放空高雄，但是我沒有放棄高雄」。

蔡英文表示，在台中，成功追分段的鐵路雙軌化剛剛完成，「這是我們答應過的『山手線』第一步」，未來還要把彰化、南投整合進去生活圈；在東部，南迴鐵路的電氣化，明年就要通車；南迴公路改造、蘇花改也陸續開通，大家殷殷企盼的花東鐵路雙軌化，現在終於可以加速推動了。

「不管國民黨怎麼樣唱反調，再給蔡英文四年，區域均衡發展的腳步，就不會停下來。」蔡英文說，這個月她選擇在高雄宣布「大南方、大發展」政見。她的目標很清楚，要把高雄發展好，和台南串成「台南高雄大都會」，成為南部發展的核心；未來要打造世界級的「南台灣科技廊帶」。

蔡英文說，國艦國造、離岸風電的訂單，也會讓高雄，形成新世代的海事工程聚落、國防產業聚落，將進一步帶動區域的發展；在雲嘉嘉生活圈，會全力發展「新農業」和「智慧製造」，加上觀光發展的持續升級，整個南台灣會變得非常不一樣。

總統候選人第三場政見會今晚登場。圖／中選會提供
總統候選人第三場政見會今晚登場。圖／中選會提供
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蔡英文捷運鐵路地下化

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