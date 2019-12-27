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陳建仁明天代表總統出訪帛琉前夕 為蔡易餘站台遊街

2019-12-27 19:58聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

民進黨總統候選人蔡英文競選總部主任委員、副總統陳建仁，晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘助選、陪同上宣傳車繞街遊行拜票。陳建仁說，明天代表總統蔡英文出訪與我國建交20年的邦交國帛琉，出訪前夕，也是今年最後一次，為蔡輔選加油，呼籲鄉親支持守護台灣主權的蔡易餘。

陳建仁說，輔選行程很緊湊，明天還要代表總統，出訪與我國建交20年的邦交國帛琉，他說，蔡易餘是嘉義人的驕傲，爭取馬稠後工業區後期開發，以及故宮南院國寶館，又認真打拚，守護台灣民主自由人權，他呼籲鄉親支持蔡英文，蔡易餘及民進黨，讓民進黨國會過半。

陳建仁指出，台灣這次選舉是台灣民主自由人權的保衛戰，「我們要選守護民主自由人權的民進黨，還是要選會讓台灣成為中國的一部分，如同香港一樣的政黨？」，只有支持民進黨、支持蔡英文及蔡易餘，才能夠守護台灣的民主自由人權。

天主教徒陳建仁由蔡易餘陪同，抵達朴子市基督教長老教會，受到牧師黃智鴻等多位牧師及副議長陳怡岳、前朴子市長王如經、 前市代表會主席黃基全及大批支持者熱情歡迎，司儀喊「大仁哥加油！蔡易餘凍蒜！ 」氣氛熱烈； 蔡易餘誇讚陳建仁為推動協調年改付出的辛勞，他說，副總統身為教徒，有信仰，做「世上的光，地上的鹽 」，為台灣奉獻付出，令人感佩。

副總統陳建仁(前左三)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選...
副總統陳建仁(前左三)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘(前左二)助選。記者魯永明／攝影
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副總統陳建仁(右)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡...
副總統陳建仁(右)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘(左)助選、陪同上宣傳車繞街遊行拜票。記者魯永明／攝影
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副總統陳建仁(左三)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人...
副總統陳建仁(左三)晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘(左二)助選。記者魯永明／攝影
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蔡易餘民進黨陳建仁2020選舉嘉義縣立委2020選舉

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