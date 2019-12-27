陳建仁明天代表總統出訪帛琉前夕 為蔡易餘站台遊街

民進黨總統候選人蔡英文競選總部主任委員、副總統陳建仁，晚間到嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘助選、陪同上宣傳車繞街遊行拜票。陳建仁說，明天代表總統蔡英文出訪與我國建交20年的邦交國帛琉，出訪前夕，也是今年最後一次，為蔡輔選加油，呼籲鄉親支持守護台灣主權的蔡易餘。

陳建仁說，輔選行程很緊湊，明天還要代表總統，出訪與我國建交20年的邦交國帛琉，他說，蔡易餘是嘉義人的驕傲，爭取馬稠後工業區後期開發，以及故宮南院國寶館，又認真打拚，守護台灣民主自由人權，他呼籲鄉親支持蔡英文，蔡易餘及民進黨，讓民進黨國會過半。

陳建仁指出，台灣這次選舉是台灣民主自由人權的保衛戰，「我們要選守護民主自由人權的民進黨，還是要選會讓台灣成為中國的一部分，如同香港一樣的政黨？」，只有支持民進黨、支持蔡英文及蔡易餘，才能夠守護台灣的民主自由人權。