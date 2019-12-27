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【重磅快評】忘記蔡英文要清算柯文哲？柯媽媽用心良苦

2019-12-27 17:15聯合報 主筆室

台北市長柯文哲一家真是亂！「柯媽媽」說她兒子柯文哲是綠底的，總統大選絕對會投蔡英文，但柯妻陳佩琪毫不掩飾對蔡英文的厭惡，柯文哲則說蔡英文一旦連任，第一個就是要清算他，他自己的票可能會投給宋楚瑜；黨主席這一家怎是一個亂字了得，民眾黨的選情恐怕也樂觀不起來。 

柯文哲素來被戲稱「媽寶」，「柯媽媽」何瑞英的話在政壇上也有罕見份量，連郭董都對她尊敬有加；何瑞英昨天出席慈善活動，會後受訪一席談話把柯文哲目前處境說得很生動，她說柯文哲是綠底的，總統大選他絕對會投蔡英文，她兒子認為這次總統大選綠色會贏，但她不是因為綠色會贏才選蔡英文，她本來就喜歡蔡英文，她也是古意人，不好的事是別人做的。

柯媽媽的話真是內心話？還是經過思量才出口？她應該還不至於健忘，柯文哲今年八月接受雜誌專訪時被問及總統大選藍綠對決的態勢，蔡英文連任機率愈來愈濃厚，「討厭民進黨」的柯文哲不擔心嗎？柯秒答「她贏了，一定清算我啊」；母子同心，對於兒子的擔憂，做媽媽的豈會或忘？

至於媳婦陳佩琪日前在臉書抒發對蔡英文的厭惡，柯媽媽更應記憶猶新， 陳佩琪說2016年政黨輪替，她是多麼興奮終於有一個女總統，但事後回想，那時她和柯文哲真的是傻呼呼，不知道民進黨已經認定柯文哲是未來潛在對手，已對他啟動「殲滅計畫」，她婆婆說「蔡英文不是什麼壞人」，但一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨？

柯媽媽身體健朗、思路清晰，兒子說會被連任的蔡英文清算，媳婦說蔡英文對柯文哲啟動「殲滅計畫」，難道柯媽媽都無動於衷？還說兒子會投蔡英文，蔡是古意人？如果柯媽媽了然於胸卻口不由心，那就有趣了。 

其實，在柯文哲缺席總統大選，民眾黨的聲勢始終無法拉抬，選戰只剩十多天，看來也沒有什麼特效藥，最後還是得在藍綠板塊中爭食求生存，柯文哲創黨時喊出不是要消滅藍綠，而是要超越藍綠，但現在情勢看來，民眾黨還是遠遠看著藍綠的車尾燈。      

柯文哲與郭台銘合作一段時間，雙方不斷磨合再磨合，日前他不諱言郭台銘可能和親民黨「比較親密」，就務實面來說，為今之計，民眾黨只能朝民進黨的板塊挖票，如果戰略如此，那麼柯媽媽的談話就可解讀為是向綠營支持者喊話，喚醒他們想起「墨綠」柯文哲的回憶，柯媽媽也是用心良苦。

至於柯文哲說要投宋楚瑜，那真是大吃宋楚瑜的豆腐，他連組黨都沒有告知宋楚瑜，選舉最後衝刺階段，「隨人顧性命」，為了搶親民黨的票、拉近老宋支持者的情感距離，嘴巴說要票投老宋又何妨？何況親民黨有郭台銘頻頻站台，聲勢應該不差，分一點票給民眾黨也不過分，不是嗎？      

對於母親爆料自己會投給蔡英文，台北市長柯文哲苦笑直言，他家最討厭蔡英文的就是太太...
對於母親爆料自己會投給蔡英文，台北市長柯文哲苦笑直言，他家最討厭蔡英文的就是太太陳佩琪，我們早就分裂了，還沒有搞定。圖／報系資料照片
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柯文哲蔡英文

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