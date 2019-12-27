挺以核養綠寫幾十萬字 王明鉅自爆：我一點也不愛核能

中華民國核能學會年度大會，頒給台大醫院前副院長王明鉅一個特殊貢獻獎。王明鉅說，能獲得這麼專業的學術團體的肯定與殊榮，他實在不敢當，雖然他寫了數十萬字文章挺以核養綠公投，也為核四啟封商轉公民投票努力去拉連署，他卻自爆，在情感上他一點也不愛核能，他只是愛台灣，愛地球。

王明鉅在臉書貼文說，其實他要小小的爆個料。在知識上他不了解核能，在情感上他一點也不愛核能。核能的專家們，甚至反核的先進們，如果認為他是什麼「核能幫利益團體」，就全都搞錯了。

因緣際會，他很榮幸地參與了「以核養綠」的公民連署活動。他相信當初清華大學的李敏教授來找來的時候，應該從來沒想過，他這個醫生與他會一直走一起走到今天。

他為了推動「以核養綠」公投，寫了幾十萬字的臉書文章。本來以為去年公投之後終於可以休工。沒想到號稱民主進步也喊了公投喊了一輩子的政客們，心裡想的根本不是要公投與人民作主。他們要的是自己作主。

王明鉅說，他這才理解，他們並不恨核能，但他們更愛自己，他們更愛自己手中的權力與「資源」。反核只不過是他們掩飾自己野心與私欲的遮羞布。

他不愛核能，但他知道核能發電能為台灣提供穩定的能源，能為台灣省下幾兆的金錢，能為台灣減少大量的空氣汙染，能為台灣盡到身為世界公民一起減碳的重大責任。

核能發電，為台灣省下來的2兆元，可以讓台灣更有機會度過未來30年的又老又窮的高齡少子危機。

核能發電，能為台灣365天24小時不間斷的電力，讓經濟更能向前走。

核能發電，能在發電之後，不會把大量的二氧化碳與PM2.5這些空氣汙染物留在你我的身體裡面，傷害我們。留在這個地球上，傷害這個地球上的其他生物與人類。