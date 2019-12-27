親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

私菸案「認罪第一人」檢：軍人牟利影響國安

挺以核養綠寫幾十萬字 王明鉅自爆：我一點也不愛核能

2019-12-27 15:50聯合報 記者吳淑君／即時報導

中華民國核能學會年度大會，頒給台大醫院前副院長王明鉅一個特殊貢獻獎。王明鉅說，能獲得這麼專業的學術團體的肯定與殊榮，他實在不敢當，雖然他寫了數十萬字文章挺以核養綠公投，也為核四啟封商轉公民投票努力去拉連署，他卻自爆，在情感上他一點也不愛核能，他只是愛台灣，愛地球。

王明鉅在臉書貼文說，其實他要小小的爆個料。在知識上他不了解核能，在情感上他一點也不愛核能。核能的專家們，甚至反核的先進們，如果認為他是什麼「核能幫利益團體」，就全都搞錯了。

因緣際會，他很榮幸地參與了「以核養綠」的公民連署活動。他相信當初清華大學的李敏教授來找來的時候，應該從來沒想過，他這個醫生與他會一直走一起走到今天。

他為了推動「以核養綠」公投，寫了幾十萬字的臉書文章。本來以為去年公投之後終於可以休工。沒想到號稱民主進步也喊了公投喊了一輩子的政客們，心裡想的根本不是要公投與人民作主。他們要的是自己作主。

王明鉅說，他這才理解，他們並不恨核能，但他們更愛自己，他們更愛自己手中的權力與「資源」。反核只不過是他們掩飾自己野心與私欲的遮羞布。

他不愛核能，但他知道核能發電能為台灣提供穩定的能源，能為台灣省下幾兆的金錢，能為台灣減少大量的空氣汙染，能為台灣盡到身為世界公民一起減碳的重大責任。

核能發電，為台灣省下來的2兆元，可以讓台灣更有機會度過未來30年的又老又窮的高齡少子危機。

核能發電，能為台灣365天24小時不間斷的電力，讓經濟更能向前走。

核能發電，能在發電之後，不會把大量的二氧化碳與PM2.5這些空氣汙染物留在你我的身體裡面，傷害我們。留在這個地球上，傷害這個地球上的其他生物與人類。

「我不愛核能。我愛台灣。我愛地球。」

支持以核養綠，核四啟封的台大醫院前副院長王明鉅說，在情感上他一點也不愛核能，他只...
支持以核養綠，核四啟封的台大醫院前副院長王明鉅說，在情感上他一點也不愛核能，他只是愛台灣，愛地球。圖／本報系資料照
分享

核能公投王明鉅

延伸閱讀

氣候變遷緊急狀態，台灣總統候選人政策「揮空拳...

經濟成長超20年前？ 韓批蔡資訊錯誤

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本是謀...

氣候變遷績效台灣倒數第三 王明鉅：5年後勇奪...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／ 柯媽稱柯文哲是綠底會投蔡！柯笑翻：你問陳佩琪看看

2019-12-27 16:41

【重磅快評】忘記蔡英文要清算柯文哲？柯媽媽用心良苦

2019-12-27 17:15

影／假守台 真賺錢？藍指控民進黨鄭宏輝：綠皮紅骨

2019-12-27 15:50

影／副總統陳建仁呼籲票投綠營：切掉紅色中國毒瘤

2019-12-27 15:12

小黨彼此互打？柯文哲：因大黨有錢把小黨變側翼

2019-12-27 14:55

藍指綠手伸進校園 新文化基金會：一貫烏賊手法

2019-12-27 14:42

陳師孟邀辯論 司法人：不想與他爭口舌

2019-12-27 14:07

被指投資兩家陸資色彩企業 藍：台杉被滲透了嗎?

2019-12-27 14:07

8成法官捍司法 促陳師孟自律自重

2019-12-27 13:55

影／陳建仁酸韓國瑜的能源政策：請他回去谷歌

2019-12-27 11:59

國民黨：謝長廷新文化會訊入侵校園 另類知青黨部

2019-12-27 11:50

台杉投資中國政委又一起 藍：白手套投資對陸政商關係

2019-12-27 11:30

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

郁慕明嗆：吳、宋、柯、郭31日不去立院是孫子

2019-12-27 11:13

揭綠營建構二代網軍 邱毅：網路霸凌喊打喊殺擴及家人

2019-12-27 11:07

不論藍綠政黨、政治人物 都該告別蔣經國了

2019-12-27 09:19

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

陳水扁晚間急性腸胃炎就醫 陳致中：醫生叮囑休息幾天

2019-12-26 23:46

慶富財報不佳還放貸？ 高銀：有現金質押

2019-12-26 23:25

馬英九外送金鼠年春聯來了！

2019-12-26 23:14

謝長廷酸韓國瑜政見會發言有喜感 臉書透露似已回國

2019-12-26 23:08

【即時短評】國安拼圖何其多 黃國昌支持強行立法？

2019-12-26 21:04

郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

郭台強：政府若宣布獨立 要去總統府翻牆抗議

2019-12-26 20:48

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

影／爆料府院黑手介入中選會 黃士修挨告批打壓言論自由

2019-12-26 17:36

青年模擬投票上線 籲降低參政年齡

2019-12-26 17:31

竹中竹女辦模擬投票 去年模擬投票與市長選舉結果相近

2019-12-26 16:42

首投族達118萬人！大專、高中生模擬投票今晚開跑

2019-12-26 16:26

酒駕零容忍 民團：候選人應簽署宣言

2019-12-26 15:36

影／不滿柯文哲台東後援會發文挺韓國瑜 獨派今闖北市府抗議

2019-12-26 15:35

「上漆假冒新管」黃國昌爆：北市國宅該換管線根本沒換

2019-12-26 15:14

秀政績！ 行政院列25項元旦新制一覽表

2019-12-26 13:47

辜嚴倬雲、婦聯會告內政部 敗訴

2019-12-26 13:45

富豪大減稅？財政部：去年度所得增 減稅額也會增

2019-12-26 13:44

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:34

告內政部敗訴 婦聯會：非常遺憾 擬上訴

2019-12-26 13:09

陸助國人辦旅行證件回台？ 外交部：不用中國代勞

2019-12-26 12:56

外交內政攜手合作 明年將推戶所新辦護照

2019-12-26 12:26
看更多

熱門文章

海軍介紹永嘉軍艦女兵 姣好身材引網暴動

2019-12-26 21:41

韓說蔡被架空 他們舉事證「總統被太后、太子掌控」？

2019-12-27 08:00

總統政見會照稿唸 前外交官：找到台灣陷困境的原因了

2019-12-27 08:04

郭台強：政府若宣布獨立 要去總統府翻牆抗議

2019-12-26 20:48

影／郭台銘酸韓做「高等瑜伽」 讓柯文哲笑到岔氣

2019-12-27 11:40

百萬懸賞令協尋楊蕙如 國民黨：楊自動現身也發

2019-12-27 11:24

挺以核養綠寫幾十萬字 王明鉅自爆：我一點也不愛核能

2019-12-27 15:50

綠強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

2019-12-27 00:20

花蓮立委選舉泛藍混戰 張善政今晚表態支持傅崐萁

2019-12-26 22:21

蔡政府強推「反滲透法」惹3爭議 整理包一次看清

2019-12-27 14:53

蔡英文說用命發電？黃士修：沒發過電的核四保警命沒了

2019-12-27 12:11

郭台銘反滲透法立場反覆 黃智賢：有錢人就可以任性？

2019-12-27 08:53

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

陳水扁晚間急性腸胃炎就醫 陳致中：醫生叮囑休息幾天

2019-12-26 23:46

劉兆玄表態挺韓：現在這政府令我心寒

2019-12-27 00:12

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

熱點風雲／台南六選區 柱姐vs.王定宇 決勝點在東區

2019-12-27 00:25

謝龍介：請蔡英文問她的政壇大哥 還有多少錢沒查出來

2019-12-26 19:42

柯文哲預言蔡小贏 「投她的都是心不甘情不願」

2019-12-27 00:46

韓國瑜否認夫妻失和：全家都受傷很重 佳芬姐瘦４公斤

2019-12-26 23:17

強推反滲透法？ 林飛帆：只有白狼、邱毅和吳斯懷需擔心

2019-12-27 12:27

蔡英文批特偵組是東廠 韓國瑜酸：是促轉會張天欽自稱

2019-12-27 00:44

新聞眼／年輕票、知識藍回溫 韓流起風了？

2019-12-27 00:41

影／郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

新聞眼／粗暴強推反滲透法…蔡政府在急什麼？

2019-12-27 00:47

吃鍋巧遇謝長廷被酸「草率」 韓國瑜：他應先檢討自己

2019-12-27 12:05

山東艦穿海峽北上先別扯影響選舉 專家：為了防颱

2019-12-26 20:04

韓國瑜蔡英文辯特偵組 師大教授：特偵組迫切需復立

2019-12-26 20:29

郭台銘揚言抗議 林飛帆：反滲透法是民主國家的機制

2019-12-26 19:56

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

2019-12-26 18:44

國軍莒光園地秀F-16V戰力 空軍AIM-9X飛彈首曝光

2019-12-27 15:38

談反滲透法 柯文哲自嘲：會不會選後第一個辦我

2019-12-26 19:27

總統票投蔡英文？柯文哲爆料：柯媽、佩琪都想影響我

2019-12-26 18:58

陳水扁急性腸胃炎送醫 明台南輔選緊急喊卡

2019-12-26 23:19

晉陞科技自製火箭 飛鼠一號曝光

2019-12-27 00:40

山東艦穿台海施壓台選舉 國安人士：武嚇進入新階段

2019-12-26 23:52

不忍柯文哲被譏 柯媽反酸卓榮泰：你就永遠待在民進黨？

2019-12-26 18:23

看問題／如通盤檢討「紅色滲透」媒體 第四權恐成寒蟬仗馬

2019-12-27 00:54

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

「反滲透法」是否不妥？台商籲：得民心者才能得天下

2019-12-26 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top