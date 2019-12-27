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台南區里長被動員參加小英造勢？藍轟黃偉哲行政不中立

2019-12-27 15:31聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

蔡英文總統將在1月5日於台南舉辦造勢大會，台南市長黃偉哲喊出要衝破10萬人參加，台南市議會國民黨團今指出，黃偉哲為了達到目標人數，竟叫區長、里長幫忙動員遊覽車，質疑黃行政不中立。黃偉哲否認有下此令，並表示會啟動政風調查。

國民黨南市議員王家貞指出，黃偉哲誇下海口要在1月5日舉辦全國最大場的蔡英文總統造勢活動，但有里長跟黨團反映，黃偉哲為了達到10萬人數，要求區長、里長動員5台、10台遊覽車，「行政不中立可以玩到這個地步？建議黃偉哲乾脆請假算了」。

台南市第五選區立委候選人、議員蔡淑惠則向黃偉哲喊話，希望黃偉哲不要破壞府會關係，畢竟未來3年市長還是要面對議員監督，行政一定要中立。

議員盧崑福說，區長、里長利用公帑去輔選民進黨提名的候選人，這樣一點都不公平，如果要去協助動員，那就把薪水拿出來還市民。議員許至椿表示，可用個人的身分私下去拜託，但用行政單位的資源來從事輔選運作，絕對不行。

黃偉哲澄清自己並沒有下此命令，他說，區長不可以用自己的公務時間、公務經費去做動員，區長應保持行政中立，希望議員提供具體線索去調查，市府也會啟動政風調查。民政局表示不清楚有動員情事。

台南市議會國民黨團今指出，黃偉哲為了達到造勢目標人數，叫區長、里長幫忙動員遊覽車...
台南市議會國民黨團今指出，黃偉哲為了達到造勢目標人數，叫區長、里長幫忙動員遊覽車；黃偉哲否認有下此令。記者鄭維真／攝影
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黃偉哲蔡英文遊覽車

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