國中圖書館出現韓國瑜書籍遭質疑 網：沒必要這麼誇張

臉書社團「我是中壢人」日前發出貼文，指出桃園某公立國中圖書館中，有一本國民黨總統候選人韓國瑜口述的書籍《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》，遭質疑違反教育基本法中的政治中立，對此教育局回應，教育基本法第6條規定中，規定學校不得涉及政治團體從事宣傳或活動，但並無包含書籍購置原則。

「我是中壢人」貼文表示，有學生家長投訴，桃園某公立國中圖書館有這本書是合理的嗎？是否已違反教育基本法中的政治中立？貼文底下引起網友爭論，網友紛紛表示「請問下架標準是規定不能採購、年初出版的書籍在選舉期間禁止借閱，還是清查所有政治人物的出版品？」、「何必助長文字獄之風？」、「一本書沒必要這麼誇張」等。

記者向桃園市教育局查證後，教育局表示，依據教育基本法第6條規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動等，以上規定除學校不得涉及政治團體從事宣傳或活動外，並無包含書籍購置原則。