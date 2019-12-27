國中圖書館出現韓國瑜書籍遭質疑 網：沒必要這麼誇張
臉書社團「我是中壢人」日前發出貼文，指出桃園某公立國中圖書館中，有一本國民黨總統候選人韓國瑜口述的書籍《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》，遭質疑違反教育基本法中的政治中立，對此教育局回應，教育基本法第6條規定中，規定學校不得涉及政治團體從事宣傳或活動，但並無包含書籍購置原則。
「我是中壢人」貼文表示，有學生家長投訴，桃園某公立國中圖書館有這本書是合理的嗎？是否已違反教育基本法中的政治中立？貼文底下引起網友爭論，網友紛紛表示「請問下架標準是規定不能採購、年初出版的書籍在選舉期間禁止借閱，還是清查所有政治人物的出版品？」、「何必助長文字獄之風？」、「一本書沒必要這麼誇張」等。
記者向桃園市教育局查證後，教育局表示，依據教育基本法第6條規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動等，以上規定除學校不得涉及政治團體從事宣傳或活動外，並無包含書籍購置原則。
教育局解釋，各校採購圖書程序是由學校選書委員會提供書單，或透過師生共同提送書單，而《跟著月亮走》是由學校教師提出的書單，以公民教育思考、包容多元觀點、人物傳記角度建議購買，並無政治性考量，107年11月24日韓國瑜當選市長、108年1月2日時報出版社出版該書，學校於108年1月31日前提交書單給桃市聯合採購承辦學校時選舉已經結束，教育局強調，選書秉持教育中立原則，學校亦將與反應家長溝通說明。
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