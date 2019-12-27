年度第一大新聞 「總統專機私菸案」奪最高票

今年7月總統專機爆發私菸案醜聞震驚社會，張榮發基金會與聯合報第11年共同舉辦的「票選年度大新聞」，私菸案以6987票成為今年第一大新聞。聯合報總編輯范凌嘉表示，總統專機乘載社會期待與關注，卻在人們看不見的角落發生重大弊案，他說，唯有面對事件才能讓社會累積進步能量，遺憾的是至今真相依然隱諱，對社會長期發展仍未達到激濁揚清效果。

張榮發基金會與聯合報第11年共同舉辦的「票選年度大新聞」，今天由長榮航空發言人陳耀銘、聯合報總編輯范凌嘉、財團法人張榮發基金會執行長鍾德美以及棒球選手吳昇峰共同見證公布，今年共3萬3185人投票。

奪冠的「總統出訪專機，特勤夾帶私菸」比第二名多出超過2000票。第二名至第五名大新聞則分別是「香港反送中遊行，特首道歉停修法」4658票、「我通過同婚專法，全亞州第一」4270票、「實施禁蒙面法，香港衝突加劇」2593票、「南方澳跨港大橋，崩塌壓毀三漁船」2355票。

陳耀銘說，今年14個入圍新聞大多都是較負面的新聞，期盼經由各界努力，讓明年此時能看見更多正面新聞。他說，也唯有從新聞事件中記取經驗，才能不斷改善，讓未來更好。

范凌嘉表示，總統專機私菸案原本應是社會司法新聞，但隨著案情不斷擴大更成為財稅、消費、政治新聞，影響深遠。從媒體角度而言，關心的是不僅是發展始末，更要深切檢討前因後果。

他說，惟有面對事件才能讓國人沈澱、思考，讓社會累積進步能量。遺憾的是，事件發展至今真相依然隱諱、政治責任仍然不清，司法也被認為是選擇性辦案，小官扛責、大官無責，對台灣長遠發展沒有達到激濁揚清的效果。

今天票選揭曉前，陳耀銘、范凌嘉原都認為第一大新聞會是香港反送中事件，最後落在第二、四名。范凌嘉表示，反送中案讓人看見香港反抗強權、爭取自由的決心與勇氣，也讓台灣回顧過往，珍惜得來不易的民主。這不僅對香港，對大陸、澳門、台灣都有很大的衝擊。第三名新聞是同婚合法，則代表台灣社會已能以溝通、對話方式，化解社會重大分歧。