小黨彼此互打？柯文哲：因大黨有錢把小黨變側翼

柯文哲籌組的民眾黨近來遭其他小黨攻擊，民眾黨主席柯文哲下午在台灣新文化運動紀念館前舉行「南北眾貫線」車隊掃街啟動記者會，媒體問柯，小黨應監督執政黨，但現在是小黨打小黨？柯文哲說，這就是因為大黨有錢可以把其他小黨變成側翼，這也沒辦法。

柯文哲參加「南北眾貫線」車隊掃街啟動記者會時，宣示民眾黨不是要成為第三大黨，而是要成為台灣第一大黨。媒體問柯，不是說三黨不過半、台灣重開機？ 卻要成為第一大黨？柯說，第一步當然是三黨不過半、台灣重開機，但這不是最後的目標，他們的最後目標還是要成為台灣的主流力量，不能讓整個國家永遠只有在統獨議題上打轉、用意識形態治國，所以還是要高舉國家治理。

由於民眾黨的選前之夜場地，被民進黨搶了很多場地？柯文哲說，現在因為台北市這種集會遊行相當多，所以有建立網站，照規則上網去申請，所以是按照規則。不過老實講，即使是網路申請，好像要很多人去按，要很多人頭，老實講，我們最後確定要在哪，我都還不曉得。資源比較少就有資源比較少的做法。