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與青年國是論談 韓國瑜：適合的人放在適合的位子

2019-12-27 12:41聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政今天上午前往HTC總部參訪，2人體驗完VR科技後，與董事長王雪紅一起參加「青年國是論談」，與HTC內員工近距離互動，也回答台灣未來在發展科技業、5G方面上會有什麼相關政策，曾擔任過行政院長的張善政回應時非常流暢，韓國瑜則開玩笑說：「張善政都不讓他講話」。

有人提問未來科技發展路上，政府如何培育相關人才，張善政表示，台灣半導體產業在提升，未來除擴大學校相關科系，業界跟學校也要有深度結合，他也指出現在不是單打獨鬥的世代，必須結合各領域，網路轉體技術是轉捩點，若不掌握這個機會，政府會被天打雷劈。

被問及未來發展5G如何推動資源或環境，張善政表示，不能有城鄉差距，因為常鄉差距導致許多人看醫生都要到台北，未來政府在偏鄉做5G涵蓋度及基礎建設，要面對這個問題，不然如何推動遠距手術。

至於政府要如何幫助創業青年與已創業公司，張善政表示，從前總統馬英九到現在總統蔡英文，都有提供創業資金協助，但找生意是年輕人自己找，他認為要跳脫框架，為年輕人找出口，他也碰到年輕人抱怨，明明東西很好卻因為書面簡報比不上大公司而喪失機會，認為競標不見得公平，應該優先照顧年輕人，擺脫窠臼、勇於新的實驗。

韓國瑜說，必須把適合的人放在適合的位子、做適當的事情，就會帶來效率。他要結合世界的資源以及海外華僑的力量，來幫助台灣的青創和公司，這都是在於台灣的執政者有沒有自立自強。

「大家都說我這個草包不行」，韓國瑜說，他的專長在於知道自己能做什麼，不能做什麼，找適合的人，修改不合時宜的法令。他也重申「滿天星計畫」，相信結合這些力量一定會不得了，如果還有人在說他癡人說夢，一定是大錯特錯。

國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政今天上午前往HTC總部參訪，2人體驗完VR...
國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政今天上午前往HTC總部參訪，2人體驗完VR科技後，一起參加「青年國是論談」。記者江婉儀／攝影
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國民黨總統、副總統候選人韓國瑜（前排左二）、張善政（前排左一）今天上午前往HTC...
國民黨總統、副總統候選人韓國瑜（前排左二）、張善政（前排左一）今天上午前往HTC總部參訪，2人體驗完VR科技後，與董事長王雪紅（前排右一）一起參加「青年國是論談」。記者江婉儀／攝影
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