挺韓國瑜重啟特偵組政見 國民黨點蔡政府10大待查弊案

國民黨總統候選人韓國瑜承諾，若當選總統將重啟特偵組，要調查民進黨政府任內各種違法貪瀆爭議案件。國民黨上午點名10大弊案，包含「卡神」楊蕙如網軍案、慶富聯貸案、假共諜推反滲透法立法、蔡英文總統炒地皮、合庫貸款遠航案都被點名。

對於蔡總統揶揄韓國瑜主張要恢復的特偵組是東廠，國民黨發言人王鴻薇表示，蔡的說法讓人想起促轉會前副主委張天欽自己承認促轉會是東廠，真正東廠就在民進黨政府中，蔡轉移焦點是因為執政以來弊案連連，政府一大堆的錢不知去哪裡。

國民黨點名重啟特偵組後將調查的10大案中，首先是高雄市政府負債超過3千億元爭議。王鴻薇說，高雄市在民進黨執政下累積負債超過3千議員，絕大多數還是在前市長陳菊時代欠下，特偵組成立要讓這真相大白。

王鴻薇也點名楊蕙如案，認為網軍案不是楊一人所為，全案直接指向蔡英文總統本人與身邊大將，未來特偵組應還原楊蕙如在網路帶風向的行為是誰下令的。

此外王鴻薇也提到，包含慶富案中高雄銀行4天內同意14億元信用擔保，讓慶富案超貸2百億元，這未來也應該釐清，不能讓蔡總統一句善後說撇清；另外民進黨立委陳明文高鐵3百萬案，真相也有待調查。

新北市議員唐慧琳則認為，民進黨造謠共諜案是未來特偵組首要調查個案。唐說，王立強案澳洲政府已證明是場騙局，民進黨卻仍假戲真做，要藉這個假案推反滲透法立法，質疑蔡總統曾說國安局要聯合相關機關查王立強案，最後查去哪？每天只在拜廟。

此外，唐慧琳表示，蔡政府兩兆風電案的採購價遠高於全世界行情，也是騙局一場，且再生能源沒辦法補上核電缺口，未來沒風、沒電時，台灣獨立電網系統要怎麼辦，認為也是民進黨說核電恐怖卻不敢讓核電退役原因。

而蔡英文總統年輕時炒地皮案，唐慧琳認為未來特偵組也應調查。唐舉例，蔡總統民國77年3月買35塊地後，當年馬上禁止轉移、分割、建築，投資眼光精準，應該教一下買房賠錢的國民黨總統候選人韓國瑜，也應對外說明投資獲利去哪裡。