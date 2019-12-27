挺韓國瑜重啟特偵組政見 國民黨點蔡政府10大待查弊案
國民黨總統候選人韓國瑜承諾，若當選總統將重啟特偵組，要調查民進黨政府任內各種違法貪瀆爭議案件。國民黨上午點名10大弊案，包含「卡神」楊蕙如網軍案、慶富聯貸案、假共諜推反滲透法立法、蔡英文總統炒地皮、合庫貸款遠航案都被點名。
對於蔡總統揶揄韓國瑜主張要恢復的特偵組是東廠，國民黨發言人王鴻薇表示，蔡的說法讓人想起促轉會前副主委張天欽自己承認促轉會是東廠，真正東廠就在民進黨政府中，蔡轉移焦點是因為執政以來弊案連連，政府一大堆的錢不知去哪裡。
國民黨點名重啟特偵組後將調查的10大案中，首先是高雄市政府負債超過3千億元爭議。王鴻薇說，高雄市在民進黨執政下累積負債超過3千議員，絕大多數還是在前市長陳菊時代欠下，特偵組成立要讓這真相大白。
王鴻薇也點名楊蕙如案，認為網軍案不是楊一人所為，全案直接指向蔡英文總統本人與身邊大將，未來特偵組應還原楊蕙如在網路帶風向的行為是誰下令的。
此外王鴻薇也提到，包含慶富案中高雄銀行4天內同意14億元信用擔保，讓慶富案超貸2百億元，這未來也應該釐清，不能讓蔡總統一句善後說撇清；另外民進黨立委陳明文高鐵3百萬案，真相也有待調查。
新北市議員唐慧琳則認為，民進黨造謠共諜案是未來特偵組首要調查個案。唐說，王立強案澳洲政府已證明是場騙局，民進黨卻仍假戲真做，要藉這個假案推反滲透法立法，質疑蔡總統曾說國安局要聯合相關機關查王立強案，最後查去哪？每天只在拜廟。
此外，唐慧琳表示，蔡政府兩兆風電案的採購價遠高於全世界行情，也是騙局一場，且再生能源沒辦法補上核電缺口，未來沒風、沒電時，台灣獨立電網系統要怎麼辦，認為也是民進黨說核電恐怖卻不敢讓核電退役原因。
而蔡英文總統年輕時炒地皮案，唐慧琳認為未來特偵組也應調查。唐舉例，蔡總統民國77年3月買35塊地後，當年馬上禁止轉移、分割、建築，投資眼光精準，應該教一下買房賠錢的國民黨總統候選人韓國瑜，也應對外說明投資獲利去哪裡。
國民黨不分區立委候選人吳怡玎則點名遠航以淡水爛尾樓申請合庫貸款成功、前瞻8千億遭濫用、國發基金投資台杉公司105億元涉圖利。吳說，連行政院都承認前瞻的正面效益只有前四年，計畫也與前瞻概念大相逕庭，甚至淪於綁樁，難道沒有問題？
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