國民黨：謝長廷新文化會訊入侵校園 另類知青黨部

民進黨在野時力主黨政軍退出校園，但近日有民眾向國民黨立委檢舉，民進黨駐日代表謝長廷創的新文化基金會，會訊大剌剌入侵世新大學校園。國民黨上午抨擊，新文化工作隊已成另類民進黨知青黨部，民進黨推反滲透法立法前，應先推反滲透校園法。

國民黨台北市議員游淑慧表示，該本會訊每一期的主題都圍繞在「民進黨、蔡英文棒棒」、「韓國瑜好笨」、「對岸好可怕」3個主題，有時再罵罵民進黨政敵、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘。

游淑慧調查發現，新文化基金會長期獲得教育部、青輔會，甚至是台北市補助，但推廣的卻是民進黨文化，把會訊當毛語錄、選舉刊物，做的工作跟「卡神」楊蕙如在網軍案做的沒有兩樣，已是黑韓產業鏈中的黑韓出版社。

游淑慧說，全案是因世新大學行管系學生將放在系內新文化會訊拿回家，跟家長抱怨整本刊物都在講政治、攻擊對手，政治侵入校園沒問題？游質疑，民進黨之前網軍透過PTT帶風向，現在實體刊物入侵校園，家長知道小朋友在學校被這樣政治洗腦？

國民黨青年部副主任詹為元說，民進黨喊黨政軍退出校園幾十年，當國民黨退出後，民進黨卻想辦法進入校園，新文化基金會吸收學生組工作隊為民進黨立委候選人輔選，已成民進黨變相知青黨部，民進黨推反滲透法立法前，是否應先推反滲透校園法？