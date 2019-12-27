台杉投資中國政委又一起 藍：白手套投資對陸政商關係

國民黨立委許毓仁日前爆料台杉公司投資中資色彩的昌郁生技，台北市議員張斯綱今舉行記者會揭發台杉投資的漢達生技，負責人是大陸全國政協郭廣昌，是前總理江澤民的人馬。張斯綱表示，這兩家公司都是陸資投資在前，台杉投資在後；他質疑，國家投資聯手「江友友」和「溫友友」，國家投資是被滲透了嗎？

台北市議員李明賢說，台杉是要投資對中國大陸的政商關係嗎，台杉公司是民進黨的白手套。

張斯綱表示，昌郁醫藥創辦人馬明哲在平安保險金融分業改革、私有化和上市的過程中，向中國大陸前總理溫家寶家族和前人民銀行行長戴相龍家族（女婿車峰）輸送了巨大的經濟利益。他們今天爆料的這家漢達生技，其股東有中國大陸官方色彩的國藥控股，郭廣昌不僅是第12屆全國政協委員，更曾涉入江澤民親信的弊案，在在顯示其間有牽扯不清的關係。

台北市議員李明賢指出，台杉公司在25日澄清新聞稿力挺昌郁生技負責人徐景宏，並洋洋灑灑列出徐景宏學經歷，試圖替其美化曾參與千人計畫的過往。李明賢說，請問台杉公司是國安單位嗎，憑什麼替千人計畫的成員澄清說明，連FBI都要一個一個成員詳查的千人計畫，台杉公司憑一紙新聞稿就想替其澄清背書。

李明賢表示，郭廣昌不僅是生技公司老闆，也兼任YBC青年創業及基金會副理事長，這個基金會的創辦人是中國大陸前任統戰部長令計劃的妻子，光是這兩個生技企業牽扯滿門的高官，不僅有兩個全國政協委員，也和令計劃有關，昌郁公司背景這麼硬，不用查嗎？他批評泛公股公司已被人滲透，民進黨才是標準的賣台集團。