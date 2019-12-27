韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中舉辦大台中勝選晚會，這是韓國瑜選前在中台灣最後一場大型造勢晚會，請來北起新竹縣、南到嘉義市的藍營執政7縣市首長，現場擺設10萬張椅子，200攤「國瑜市集」進駐，藍營力拚50萬人潮拚氣勢。

韓國瑜29日台中造勢選在於南屯區黎明自辦重劃區內，地點在市政路、黎明路、馬龍潭路與龍富路包圍的區塊，由長億集團免費提供，主辦單位表示占地約8公頃，29日下午1點「國瑜市集」正式開張，下午3點舞台區轉播「總統辯論會」，晚會晚間6點正式開始。

韓國瑜台中競選總部發言人黃健豪說，當天請來中台灣新竹縣到嘉義市藍營執政7縣市首長來站台，也為中部立委候選人拉抬氣勢；韓總部主委朱立倫、韓國瑜與張善政預計晚間8點53分上台，現場也會有韓粉大合唱，歌曲包含近日公布的主題曲「等一個人」。

黃健豪說，現場預計擺放10萬張椅子，活動下午就開始，預計晚上6點後人潮會逐漸聚集，外縣市支持者可能會包遊覽車到場，但總部不動員群眾，呼籲大家搭乘大眾運輸工具，搭火車、高鐵到台中，可轉乘公車到黎明路／市政路口，搭客運可在朝馬站下車，再步行1公里到會場。

韓國瑜台中競總當天發起歡樂機車隊遊行，要重現韓國瑜「貪食蛇」機車隊陣仗。黃健豪說，目前預計有200輛機車，歡迎支持者沿途加入歡樂機車隊，預計29日下午3點從豐原慈濟宮出發、3點半經過台中洲際半球場、3點50分北屯區崇德國中、下午4點20分台中市政府，隨後直接前往會場。