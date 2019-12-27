親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

檢仔聊齋：失能又熱愛作秀的檢察行政高層

評／為何藍綠都不太相信這次的總統民調？

郁慕明嗆：吳、宋、柯、郭31日不去立院是孫子

2019-12-27 11:13聯合報 記者周志豪／台北即時報導

蔡英文總統要求立院民進黨31日讓反滲透法草案完成三讀立法，引發輿論譁然。新黨主席郁慕明上午號召國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘31日一起到立法院反對通過立法。

郁慕明表示，不論是吳敦義、宋楚瑜、柯文哲與郭台銘最近對反滲透法倉促立法都「講了很多」，但少了行動，號召大家31日上午9時立院開議時一起走到立院表達擱置反滲透法心聲，強調這不是要發動抗爭，但「不走？就是孫子」。

郁慕明指出，過去兩岸軍事對峙時期，政府也有戒嚴法和刑法一百條管制國安，經民主化後，現在的台灣不僅已解除戒嚴，也修正刑法一百條，維護人民言論自由；但民進黨過去批判刑法一百條箝制人民自由，現在卻要推反滲透法，其中有陰謀存在。

郁慕明表示，目前已經有足夠法條維護國家安全，若有共諜行為，也可以判刑，根本不需要新的「反滲透法」；國會下月初即將改選，民進黨卻堅持在12月31日通過反滲透法三讀，不等新國會決議，民進黨就是為了要混過選舉。

郁慕明嗆聲，民進黨政府若認為現行國安法規不足，有種直接宣布恢復戒嚴、恢復刑法一百條。

對於蔡總統稱立法爭議應回到立院溝通，郁慕明質疑，民進黨把反滲透法草案逕付二讀，還能協商什麼？這項法案是由民進黨立委提案，要終止爭議，民進黨總召柯建銘就可擱置，不需經過協商。

民進黨反滲透法郁慕明

延伸閱讀

郭台銘反滲透法立場反覆 黃智賢：有錢人就可以...

問王金平是否選黨主席 郭台銘：他是會做事的人

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面...

談和郭台銘關係 陳根德：太陽花落幕前結緣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

不論藍綠政黨、政治人物 都該告別蔣經國了

2019-12-27 09:19

強推反滲透法 林飛帆：只有白狼、邱毅和吳斯懷需擔心

2019-12-27 12:27

影／陳建仁酸韓國瑜的能源政策：請他回去谷歌

2019-12-27 11:59

國民黨：謝長廷新文化會訊入侵校園 另類知青黨部

2019-12-27 11:50

台杉投資中國政委又一起 藍：白手套投資對陸政商關係

2019-12-27 11:30

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

揭綠營建構二代網軍 邱毅：網路霸凌喊打喊殺擴及家人

2019-12-27 11:07

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

陳水扁晚間急性腸胃炎就醫 陳致中：醫生叮囑休息幾天

2019-12-26 23:46

慶富財報不佳還放貸？ 高銀：有現金質押

2019-12-26 23:25

馬英九外送金鼠年春聯來了！

2019-12-26 23:14

謝長廷酸韓國瑜政見會發言有喜感 臉書透露似已回國

2019-12-26 23:08

【即時短評】國安拼圖何其多 黃國昌支持強行立法？

2019-12-26 21:04

郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

郭台強：政府若宣布獨立 要去總統府翻牆抗議

2019-12-26 20:48

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

影／爆料府院黑手介入中選會 黃士修挨告批打壓言論自由

2019-12-26 17:36

青年模擬投票上線 籲降低參政年齡

2019-12-26 17:31

竹中竹女辦模擬投票 去年模擬投票與市長選舉結果相近

2019-12-26 16:42

首投族達118萬人！大專、高中生模擬投票今晚開跑

2019-12-26 16:26

酒駕零容忍 民團：候選人應簽署宣言

2019-12-26 15:36

影／不滿柯文哲台東後援會發文挺韓國瑜 獨派今闖北市府抗議

2019-12-26 15:35

「上漆假冒新管」黃國昌爆：北市國宅該換管線根本沒換

2019-12-26 15:14

秀政績！ 行政院列25項元旦新制一覽表

2019-12-26 13:47

辜嚴倬雲、婦聯會告內政部 敗訴

2019-12-26 13:45

富豪大減稅？財政部：去年度所得增 減稅額也會增

2019-12-26 13:44

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:34

告內政部敗訴 婦聯會：非常遺憾 擬上訴

2019-12-26 13:09

陸助國人辦旅行證件回台？ 外交部：不用中國代勞

2019-12-26 12:56

外交內政攜手合作 明年將推戶所新辦護照

2019-12-26 12:26

蔡英文參加調查班56期結業 肯定調查局反滲透工作

2019-12-26 11:58

U值媒／特偵組究竟是什麼？韓國瑜何欲重啟特偵組？

2019-12-26 11:13

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03

學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

陳菊砲轟：聲量低就被當肉砧 柯文哲：請不要問Ａ答Ｂ

2019-12-25 11:44

韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

2019-12-24 11:31

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47
看更多

熱門文章

誤射雄三飛彈造成一死三傷 這3名軍士官確定都要坐牢

2019-12-26 15:40

海軍介紹永嘉軍艦女兵 姣好身材引網暴動

2019-12-26 21:41

柯媽爆料：柯文哲絕對會投蔡英文 蔡也會贏得大選

2019-12-26 15:55

晉陞自製太空火箭「飛鼠一號」今亮相 軍事專家驚艷！

2019-12-26 12:05

中共山東號航空母艦 穿越台灣海峽北上

2019-12-26 17:11

韓說蔡被架空 他們舉事證「總統被太后、太子掌控」？

2019-12-27 08:00

郭台強：政府若宣布獨立 要去總統府翻牆抗議

2019-12-26 20:48

總統政見會照稿唸 前外交官：找到台灣陷困境的原因了

2019-12-27 08:04

花蓮立委選舉泛藍混戰 張善政今晚表態支持傅崐萁

2019-12-26 22:21

綠強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

2019-12-27 00:20

「上漆假冒新管」黃國昌爆：北市國宅該換管線根本沒換

2019-12-26 15:14

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

衡山指揮所將分階段整建機敏訊息 意外被射擊通報披露

2019-12-26 13:34

陳水扁晚間急性腸胃炎就醫 陳致中：醫生叮囑休息幾天

2019-12-26 23:46

郭台銘反滲透法立場反覆 黃智賢：有錢人就可以任性？

2019-12-27 08:53

影／南迴改高難度 邊坡垂吊噴凝土影片讓官員紅了眼眶

2019-12-26 13:29

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

劉兆玄表態挺韓：現在這政府令我心寒

2019-12-27 00:12

【重磅快評】反滲透法會是大選前上膛待發的「兩顆子彈」嗎？

2019-12-26 14:06

秀政績！ 行政院列25項元旦新制一覽表

2019-12-26 13:47

謝龍介：請蔡英文問她的政壇大哥 還有多少錢沒查出來

2019-12-26 19:42

影／郭台銘酸韓做「高等瑜伽」 讓柯文哲笑到岔氣

2019-12-27 11:40

影／總統：反滲透法牽涉媽祖？ 于美人回嗆：我是總統嗎？

2019-12-26 14:02

韓國瑜否認夫妻失和：全家都受傷很重 佳芬姐瘦４公斤

2019-12-26 23:17

影／郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

蔡英文批特偵組是東廠 韓國瑜酸：是促轉會張天欽自稱

2019-12-27 00:44

新聞眼／粗暴強推反滲透法…蔡政府在急什麼？

2019-12-27 00:47

山東艦穿海峽北上先別扯影響選舉 專家：為了防颱

2019-12-26 20:04

新聞眼／年輕票、知識藍回溫 韓流起風了？

2019-12-27 00:41

柯文哲預言蔡小贏 「投她的都是心不甘情不願」

2019-12-27 00:46

韓國瑜蔡英文辯特偵組 師大教授：特偵組迫切需復立

2019-12-26 20:29

熱點風雲／台南六選區 柱姐vs.王定宇 決勝點在東區

2019-12-27 00:25

韓國瑜明參訪HTC新北總部 將與HTC員工暢談創新未來

2019-12-26 16:40

影／別人以為我在洗臉 馬英九帶宋瑋莉拜票吃牛肉麵

2019-12-26 14:05

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

2019-12-26 18:44

影／罷韓啟動 韓國瑜：台灣民主政治史寫下非常扭曲的一頁

2019-12-26 14:38

百萬懸賞令協尋楊蕙如 國民黨：楊自動現身也發

2019-12-27 11:24

郭台銘揚言抗議 林飛帆：反滲透法是民主國家的機制

2019-12-26 19:56

影／不滿柯文哲台東後援會發文挺韓國瑜 獨派今闖北市府抗議

2019-12-26 15:35

總統票投蔡英文？柯文哲爆料：柯媽、佩琪都想影響我

2019-12-26 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top