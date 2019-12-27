郁慕明嗆：吳、宋、柯、郭31日不去立院是孫子

蔡英文總統要求立院民進黨31日讓反滲透法草案完成三讀立法，引發輿論譁然。新黨主席郁慕明上午號召國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘31日一起到立法院反對通過立法。

郁慕明表示，不論是吳敦義、宋楚瑜、柯文哲與郭台銘最近對反滲透法倉促立法都「講了很多」，但少了行動，號召大家31日上午9時立院開議時一起走到立院表達擱置反滲透法心聲，強調這不是要發動抗爭，但「不走？就是孫子」。

郁慕明指出，過去兩岸軍事對峙時期，政府也有戒嚴法和刑法一百條管制國安，經民主化後，現在的台灣不僅已解除戒嚴，也修正刑法一百條，維護人民言論自由；但民進黨過去批判刑法一百條箝制人民自由，現在卻要推反滲透法，其中有陰謀存在。

郁慕明表示，目前已經有足夠法條維護國家安全，若有共諜行為，也可以判刑，根本不需要新的「反滲透法」；國會下月初即將改選，民進黨卻堅持在12月31日通過反滲透法三讀，不等新國會決議，民進黨就是為了要混過選舉。

郁慕明嗆聲，民進黨政府若認為現行國安法規不足，有種直接宣布恢復戒嚴、恢復刑法一百條。

對於蔡總統稱立法爭議應回到立院溝通，郁慕明質疑，民進黨把反滲透法草案逕付二讀，還能協商什麼？這項法案是由民進黨立委提案，要終止爭議，民進黨總召柯建銘就可擱置，不需經過協商。