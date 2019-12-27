揭綠營建構二代網軍 邱毅：網路霸凌喊打喊殺擴及家人

國新合作揭露民進黨中央用暗黑網軍打擊政敵，新黨不分區立委候選人邱毅昨天公布民進黨的「網路宣傳二．○計畫」，在去年九合一大敗後建構二代網軍，主要攻擊目標就是國民黨的主席吳敦義和總統候選人韓國瑜，不過今天凌晨他在臉書透露再遭網路覇凌，還擴及至他的家人，讓他感到無比憤怒。

邱毅指出，他又被網路覇凌了，雖然是預料中的事，但既喊打喊殺地威脅我，還擴及家人，他仍然感到無比的憤怒！

邱毅說，連續三天，他掲露蔡英文組建網軍的暗黑內幕。每一件曝料，他都提出完整的證據，這使得民進黨除了謾罵潑髒水以外，幾乎毫無招架之力，而對方也不知他還掌握了多少內幕，想必內心焦慮，正在苦思對策。

因為如此，民進黨運用了兩個卑劣的手段：一是用暴力威脅來對付他和他的家人。在十多年前，陳水扁也曾用這個招術來對付他，甚至還把他關進監獄中，致使他家庭因飽受壓力而破裂，如今蔡英文又重複這些操作，而且更加肆無忌憚的卑劣無下限。

二是收買或支使李敖的兒子李勘來攻擊他，他與李勘素未謀面，連交談通話都未曾有過，卻莫名其妙地被李連續攻擊。後來側面了解李勘是想為其父親出書，但大陸國臺辦未准許，之後惱羞成怒就四處駡人，不僅將大陸駐台記者視為仇人，還將攻擊炮火針對他。他原不想理會，也無暇理會，但李得寸進尺，竟與台獨媒體相唱和，他才委託陳麗玲律師提告。

邱毅說，李勘或許缺乏法律基本知識，不知違反《選罷法》及一罪一罰的累積刑度勢必吃上長期牢飯，竟還結合台獨電視控告，理由是他在大陸網站被覇凌。這種無視於法律內涵及證據法則的亂告一通，在選舉最後階段且為揭弊之關鍵時刻，確實令人痛恨厭惡。

邱毅表示，其實民進黨為了防堵所採取的這些技倆，老早就在預期之中。現在離選舉投票日尚有十幾天，第一波揭發蔡英文的暗黑網軍，已收到頗多成效，也相當程度提升了藍軍士氣。下周還有更強大的弊案要陸續推出，可以想像到的各種干擾也會隨之而來。念及此，只能苦中作樂，鼓舞自己，絕不能洩氣或被暗黑力量打垮了！

不有少網友紛紛為邱毅加油打氣，稱讚他勇敢不畏權勢，敢於惡勢力對抗，也要他多加小心與保重，從阿扁到小英，從奮戰到智取，邱忍辱負重，一路挺他到立院、到最終戰。