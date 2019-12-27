總統辯論會照稿唸 前外交官：找到台灣陷困境的原因了

中選會25日舉辦的第二場總統候選人辯論會，在交鋒過程中，出現許多令人印象深刻的金句，但前外交官介文汲說，總統辯論會如果是照稿子念，就表示胸中根本沒有治國的藍圖及理想，這要是發生在其他民主國家，是絕對會被立即淘汰的。

介文汲在臉書貼文指出，蔡英文就是一路照稿念，而為她擬稿的人層次又不足，故她整個政見的內容最多僅有經濟部次長的水準，完全不具總統的高度及格局。

韓國瑜全程眼神堅定，自信氣足，完全不需看稿，句句發自肺腑，侃侃而談，且提出主權基金、雙語教育、法令鬆綁等每一項政見都係針對社會不同群體的需求，不僅能解決現有的重大問題，並能為國家的長遠未來奠定堅實的基礎。

蔡英文吹噓台灣經濟在她任內如何之好，這種吹噓正好觸怒了飽受低薪之苦的年輕人、小商販及基層勞工，也完全無視今年許許多多放無薪價或領不到年終獎金者的感受。

面對自己政府層出不窮的貪汙腐敗案，及錯誤能源政策導致的處處嚴重空汙，蔡英文竟敢反對恢復特偵組，並為自己能源政策的錯亂瞎掰強辯。

這一場辯論讓世人看到了蔡英文不接地氣，自以為是的無知及傲慢，也讓世人看到了韓國瑜的赤忱練達，治國安邦的才能。