監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

監察委員陳師孟擬約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官唐玥，法界反彈，陳沒收斂反一再加碼，還提出「選後公開辯論」的想法，指名與中華民國法官協會高層、台北地院院長或司法院秘書長辯論。司法院秘書長林輝煌表示，尊重監委的言論，但他本人無此意願；法官協會也稱，不想與陳有「口舌之爭」。

陳將我國司法和中共政權、法西斯專制比擬，法官改革團體「法官改革司法連線」駁斥，指台灣司法的可貴在於法院踐行正當法律程序、有獨立審判的空間，當事人有審級救濟、司法也具除錯機制，監委不應將「不符合己意」的判決汙名為法官濫用自由心證，否則只是替法院貼上「法院是國民黨開的」、「法院是民進黨開的」各式標籤。

去年11月，監察委員赴司法院年度巡察，陳師孟、高涌誠就曾對監察權與司法權間的競合如何協調提問。當時的司法院秘書長呂太郎表示，監察院獨立行使職權、法官獨立審判，兩者間或有爭持，但司法院釋字第325號即闡明訴訟案件在裁判確定前，監察院行使調查權受限，在案件確定後，可以依職權調卷、調查。

對於陳師孟「叫陣」辯論，林輝煌表示尊重陳監委的言論，但他個人沒有意願辯論。法官協會表示，協會向來強調審判獨立的精神及重要性，這原則更是憲法權力分立的基本核心界限，不是從辯論中獲勝所能決定、印證的，不願與陳爭口舌。

法官協會本月18日發起連署，訴求「抵制任何濫權干涉司法審判之作為」，並籲請所有司法人站出來支持，還司法審案純淨的空間，周一時公布共有1406名法官遞交連署書，占比達66.9%，今天結束連署活動，協會上午將再公布連署總人數。