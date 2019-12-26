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謝長廷酸韓國瑜政見會發言有喜感 臉書透露似已回國

2019-12-26 23:08聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷反駁韓國瑜，民主進步黨黨名是他提出的。

謝長廷關心台灣選情，今天晚間是過去一周內第五度在臉書貼文談國內選舉。貼文也顯示，他似乎已經回國。

謝長廷寫到，看昨日第二場總統政見發表會，最驚訝的橋段是韓國瑜竟然説民主進步黨這個名字是林正杰起的。他說，黨名其實是他提出的，有資料和語音紀錄可稽。謝長廷批評一個要選總統的人，隨口就擅改他黨的黨史，可見講話草率。

他說，不過，「豬膽」這橋段倒是很有趣。台灣是法治國家，對犯罪的服刑人，也要提供三餐、住宿、安全管理、戒護，所需經費不少，一切必須依法律和判決書執行。不是服刑人可以決定說「我貪污，所以每天給我吃豬膽」、「我貪汚，所以把我關到死」、「我貪汚，所以每天。給我吃一餐就好」，這些感性的話其實都是空話，雖然有喜感。

謝長廷還說，其實，豬膽是名貴的中藥材，清涼消炎，但豬膽汁含有容易中毒的膽醇鹽，監獄沒這種預算也不可能冒險給服刑人吃豬膽，除非獄方吃了豹膽。

最後，謝長廷突然寫到，「在餐廳寫完這文，突然看見七八位隨扈進來，服務生向我做鬼臉，並比了一下子頭（此處應誤植，可能是裡頭），蘇貞昌？服務員搖搖頭，哇，説草率真的草率到。」這段話似乎顯示，謝長廷人在國內。

駐日代表謝長廷頻頻貼文談國內選情，今晚又反駁國民黨總統候選人韓國瑜，民主進步黨黨...
駐日代表謝長廷頻頻貼文談國內選情，今晚又反駁國民黨總統候選人韓國瑜，民主進步黨黨名是他提出的。圖片翻攝謝長廷臉書。
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謝長廷韓國瑜

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