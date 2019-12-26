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【即時短評】國安拼圖何其多 黃國昌支持強行立法？

2019-12-26 21:04聯合報 記者林河名

蔡英文總統一聲令下，民進黨立院黨團將在12月31日力拚「反滲透法」三讀，並發函立法院長蘇嘉全明天召集朝野黨團協商。姑不論在野黨是否杯葛，一個備受爭議的重大法案，在院會處理的前4天才第一次黨團協商，且先前未經委員會及正式公聽會的討論，馬上就要三讀，執政黨到底急什麼？

為消弭各界對「反滲透法」疑慮，蔡政府今天從行政院、陸委會到立院黨團，全面訴求「反滲透法」有其立法必要，並表示這是國家安全最後一塊拼圖。

諷刺的是，國家安全的「拼圖」何其多。今年7月初立院通過「國安五法」修法後，民進黨團就宣稱完成國安最後一塊拼圖。但蔡總統旋即宣布要在本會期通過「中共代理人」修法，馬上又多一塊「拼圖」；豈料，因「中共代理人」修法爭議過大，在民進黨團決定緩議之後，又突然冒出「反滲透法」，如今又宣稱是「國家安全最後一塊拼圖」，誰會相信？

執政黨膽敢如此唬弄人民，仗的無非「中國透過滲透、統戰，對我國威脅日益增加」這類說詞。然而，一來台灣人民並非毫無警覺，二來現有法律也非毫不設防，從陸委會主委陳明通今天說「反滲透法草案列舉的犯罪行為，在現行法律已有明文規範」，就可得到反證。

亦即，「反滲透法」草案的規定，原本早已散列相關法律，充其量是加重刑責的「加強版」，而非沒有立法就會出現漏洞的「防漏版」，當然也非民進黨團宣稱的「最後一塊拼圖」。

因此，當民進黨團在選前突然端出這個法案，且從11月27日提案，到12月31日要三讀，只有短短34天，當中法案逕付二讀，不但跳過委員會及公聽會，還遇到選前的停會，連協商都有困難，無怪引發強烈質疑。

事實上，人民未必反對制定「反滲透法」，但實質法條必須定義明確，不能動輒入人於罪，這是最基本的要求；而要消除疑慮，唯一的方法就是公開透明、充分討論，這更是最起碼的程序正義。

行政院長蘇貞昌今天說得好，「不需要口水，不需要扣帽子」。但可嘆的是，一項「補充現行法律規範不足」的立法，為何須在國會即將改選之際，以「非常手段」強行通過，執政黨迄今含糊其詞；而當外界就事論事，要求程序正義，蔡總統竟說「北京會很欣慰」。

懸崖勒馬，猶未晚矣。面對蔡政府強渡關山，除了國、親全力反對，當年從反服貿、太陽花運動進入國會，最強調程序正義的時代力量黃國昌、徐永明等立委，能接受這種立法程序嗎？

蔡英文總統一聲令下，民進黨立院黨團將在12月31日力拚「反滲透法」三讀。聯合報資...
蔡英文總統一聲令下，民進黨立院黨團將在12月31日力拚「反滲透法」三讀。聯合報資料照
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反滲透法民進黨中共代理人

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