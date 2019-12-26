郭台銘揚言抗議 林飛帆：反滲透法是民主國家的機制

鴻海集團創辦人郭台銘日前專訪提到，若民進黨執意通過「反滲透法」，就要發動如太陽花運動般，到立法院集結抗議。當時是太陽花學生領袖的民進黨副秘書長林飛帆說，太陽花是為了阻止中國經濟滲透，反滲透法是各民主國家都有的機制。

林飛帆今晚陪民進黨第五選區立委李昆澤逛吉林夜市，他行前受訪時，被問到郭台銘反對反滲透法，並揚言學太陽花到立院抗議，林飛帆說，他前幾天已在媒體回應過，郭台銘應該搞清楚太陽花背後真正根結是什麼，現在討論反滲透法，其實各民主國家都有相關機制來應對非民主國家滲透威脅，台灣當然不例外，反滲透法是基本的民主防衛機制。

林飛帆說，當年太陽花正是為了阻擋前總統馬英九透過服貿協議，讓中國經濟領域滲透計畫進到台灣來，這是兩岸政商聯盟最大規模滲透計畫，是太陽花反對的主要標的。

對於罷韓，林飛帆說，從去年1124大選以來，非常多高雄市民感覺市長韓國瑜剛上任就落跑選總統，感到難以接受；上周罷韓遊行有50萬人上街，韓卻對這50萬民意說是遮羞布，面對市民對他的不滿，他應該展現高度正面回應，遺憾他選擇挑起對立。