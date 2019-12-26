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影／爆料府院黑手介入中選會 黃士修挨告批打壓言論自由

2019-12-26 17:36聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

「以核養綠」公投案領銜人黃士修今年11月間爆料，指民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉直接到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤公投案，遭中選會控告涉妨害公務等罪。台北地檢署今下午首度傳喚黃出庭，他批評政府動用司法力量打壓人民言論自由，反問「我們已經變成獨裁專制的國家了嗎？」

今年11月11日，「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏、以核養綠領銜人黃士修等人舉行記者會，控訴府院黑手介入中選會。黃當天指出，包括卓榮泰、羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役、核能減煤公投案。事後，黃被中選會控告涉刑法妨害公務等罪。

北檢今下午2點30分開庭。黃士修受訪說，「個人覺得非常困惑，這到底哪裡妨害公務？」開庭時，檢察官宣稱中選會還告了一條侮辱公署，「我更加困惑，到底哪裡侮辱公署？」這是一個人民對於政府施政的合理批判，不應該動用司法力量打壓人民言論自由。

他強調，自己批評的是府院黨黑手介入中選會這個獨立機關，絲毫沒有要侮辱中選會公務員的意思。有趣的是，在核電延役記者會上是故意講錯，「卓榮泰、羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役、核能減煤公投案」其實指的只有核能減煤案，核電延役是故意講的。

當天中選會非常緊張，發新聞稿反駁，但反駁內容卻只有說，「核電延役案被駁回，絕無黃士修宣稱的有卓榮泰、羅文嘉盯場情事。」字裏行間，就可以看出一些蛛絲馬跡。

很遺憾的是，中選會竟然是由府院高層交辦給地檢署以及刑事警察局，用司法的力量來刁難人民批評政府。明天下午還要趕回台中，刑事警察局做筆錄，經聯繫承辦人，對方也很無奈表示就是檢察官也有的案子，我說：「我懂！」畢竟是上面交辦下來，所以我會配合。

黃最後表示感到很遺憾，人民可以批評政府施政，以及中選會這兩年對於種種公投案的違法打壓，竟然政府見不得批評，要同時動用地檢署及警政署刑事警察局這樣司法量來打壓言論自由，「請問我們已經變成獨裁專制的國家了嗎？」

「以核養綠」公投案領銜人黃士修挨告妨害公務等罪。記者賴佩璇／攝影。
「以核養綠」公投案領銜人黃士修挨告妨害公務等罪。記者賴佩璇／攝影。
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中選會核電公投黃士修

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