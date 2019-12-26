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青年模擬投票上線 籲降低參政年齡

2019-12-26 17:31台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

「台灣年輕人是民主燈塔照不到的暗處！」台灣學生聯合會等團體舉辦的「2020大專暨中學生模擬投票」，26日晚上上線，年輕人可對於總統及政黨投下手中的一票。學生團體表示，模擬投票的目的除了傳達年輕人的聲音，也可向下扎根民主教育。此外，學生團體也呼籲青年參政門檻應當調降。

向下扎根民主教育

「佔台灣總人口不到30%的青年，卻是承擔台灣100%未來命運的人。」台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，「模擬投票」的目的是透過大專及中學生的投票數據，揭示出青年世代所嚮往的價值和選擇，並期望能影響未來執政者對於國家政策的方向。

「高一的公民課本已教授學生選舉方面的知識，但學生卻直到20歲才得以參與選舉。」台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，模擬投票的另一目的也是「向下扎根民主教育」，譬如德國每逢選舉日前9天便舉行U18選舉，是一場給未滿18歲青少年的模擬選舉；日本政府也在上千所高中舉辦模擬選舉。

青年參政門檻應降

台灣青年民主協會秘書長張育萌指出，從2008年總統大選以來，20至35歲青年投票率一直在5至6成徘徊。許多青年因離鄉背井求學、就業，每日被忙碌的生活給淹沒，無法在投票日當天往返家鄉。此外，年輕人投票年齡門檻為20歲，放眼全世界民主國家也是少見的高。

對此，選制的改革也勢在必行，才利於年輕人參政。張育萌認為，投票門檻必須下修至18歲，與其他民主國家看齊；對於無法返鄉的青年來說，「不在籍投票」的實施更是一大福音。張育萌提到，近年來台灣青年民主協會等團體辦理的「返鄉列車」，目的正是為了降低年輕人的交通成本。

葉大華表示，除了投票權以外，參政權也應一併降至18歲，保證金也應該調降，以鼓勵年輕人參政。然而葉也坦言，投票與參政權的年齡限制涉及修憲，在現行修憲門檻極高的情況下，未來恐怕還需要取得社會共識。

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投票率青年

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