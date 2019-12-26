王金平：綠委過半將成災難 反滲透法應由新國會決定

立法院前院長王金平今天為國民黨新北市的立委候選人站台，他指出，民進黨口口聲聲標榜民主自由，但在國會的作為卻背道而馳，如果再讓民進黨國會席次過半，將成國家及國會災難。他也認為選舉在即，國會新民意即將產生，蔡政府推動反滲透法程序不對，應交由2月1日新組成的國會決定。

至於和國民黨總統候選人韓國瑜何時合體，王金平直言「看因緣啦，沒有做這樣安排」，他強調自己沒有當母雞，只是幫老朋友、老同事晚輩打氣，近日會和高雄市副市長李四川見面，但沒有和韓同框計畫，只期許國民黨拿下「中標」60席，投完票就見輸贏。

王金平今天下午到國民黨新北市黨部，和羅明才等9名到場的立委候選人合體，高喊「團結勝利、立委全壘打」，為新北12名立委候選人打氣加油，並以他44年立法院龍頭經驗，認為民進黨雖有多數卻未尊重少數，若席次再過半將成國家及國會災難。

王金平說，選舉剩下最後16天，國會最重要是要有自由民主精神，民進黨口口聲聲說要自由民主，但所作所為卻不切實際，國會體現民主精神在於多數尊重少數、少數服從多數，但過去4年來民進黨在立院有67席，擁有絕大多數席次，通過的政黨法、一例一休、年金改革、轉型正義和前瞻預算等等很多不合情理、有違法違憲之虞的法案，卻從未尊重少數。

「如此重大法案，應該要好好協商，尊重各政黨黨團立場意見。」王金平說，國會優勢席次政黨應該包容不同意見，採納好的意見，但民進黨好像都沒有那麼做，法案一成不改一黨獨大，有爭議法案都依民進黨意志力強行通過，如同戰車輾壓一樣。

他說，他擔任立法院長時，都奉行「尊重、包容和採納」原則，法案談到大家都能接受才通過，但現在攸關憲政民主自由制度問題，民進黨並沒有這麼做，「他們講的自由民主，是有疑問、值得質疑也值得憂慮的。」萬萬不能再讓民進黨席次過半，依照民進黨過去習性，立法院無法在和諧情況下處理國政。

王金平說，反送中為民進黨帶來有利，本來綠營很害怕會大輸，現在卻認為會大贏，反送中可以，反滲透法只剩11天卻要強行過關，講的很好聽 ，但程序不對不能接受，受到人民嚴重質疑的重大法案，應該由政府部門提案認定，不能任由立委提案，如今立委提案，行政機關應提對案併案審查。