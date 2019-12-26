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【重磅快評】綠議員被鬼嚇到 柯文哲也很難和卡神切割

2019-12-26 16:56聯合報 主筆室

台北市長柯文哲今天針對「卡神」楊蕙如疑似透過辦WTA網球公開賽拿標案養網軍標案，...
台北市長柯文哲今天針對「卡神」楊蕙如疑似透過辦WTA網球公開賽拿標案養網軍標案，到市議會進行專案報告，面對議員的質疑，柯一度面露難色。記者林俊良／攝影
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「卡神」楊蕙如網軍帶風向侮辱外交部大阪辦事處，北檢起訴後更被爆料她的易始公司透過辦WTA網球公開賽拿政府標案養網軍，台北市政府佔近半標案，市長柯文哲今天赴議會專案報告，民進黨議員竟全部缺席，柯文哲一付撿到槍的模樣大作其秀，但藍軍可別輕易被他呼攏。 

2016年2月至2018年1月間，楊蕙如取得11個政府標案，其中台北市政府有5案，柯文哲自有向議會提出專案報告的必要，而楊蕙如和民進黨人士關係極為密切，之前她向台北市政府申請補助經費的公文「副本」都特別知會民進黨五名議員，民進黨要與楊蕙如切割乾淨可真是一項大工程。

今天柯文哲赴議會專案報告，民進黨選擇集體缺席，團總召張茂楠說這是政治操作、選舉操作，民進黨不應該在這個時間跟著起舞，在選戰進入最後倒數十幾天來做專案報告是浪費資源和大家時間，民進黨不願意配合演出。

但在社會大眾眼中，楊蕙如事件嚴重衝擊民進黨選情，民進黨理應利用這個機會對外好好說明，捨此不圖而集體缺席，只是益發讓人感覺其中有鬼，有如此地無銀三百兩，怎麼看，民進黨集體缺席還真是個差勁的策略，以致於整個會場成了柯文哲的秀場。

其實，民進黨議員「怯場」當然不是擔心被政治操作，要說政治操作，國民黨還差遠了，唯一的可能是，即使出席了也說不清楚，特別是收到公文副本的那五名議員，沒出席固然減分，但出席反而可能出更大的包，為免壞了大局，只好不出席，任由藍軍議員砲轟、柯文哲消遣了。

原本民進黨糟糕的應對，柯文哲是可以好好藉題發揮的，但他今天似乎只有點到為止，僅說「民進黨集體缺席是我任內第一次」、「民進黨不來，好像變成我的事」，以其歷來和民進黨的駁火，從活摘器官、中共同路人，一直到和陳菊交惡，柯文哲應該要下重手才對，但事實不然，原因在於柯市府其實也很難和卡神切割，這就是脣亡齒寒的道理啊。 

柯文哲被藍營議員逼問，終於吐出卡神拿標案的「怪怪」之處，就是活動是兩個單位合辦，體育署補助網球協會，市府卻補助易始公司，這確實有點詭異，但柯未進一步說明何以如此，藍營議員可得再加把勁。

再者，柯文哲沒有說出口的是，觀傳局前長簡余晏任內也經手部分卡神的標案，簡余晏是白綠合作的代表性人物，如今卡到楊蕙如，柯文哲和民進黨都不想談，市議員羅智強譏諷民進黨今天 像被鬼嚇到一樣不敢到議會，柯文哲難道就不心虛？   

網軍楊蕙如網路霸凌柯文哲民進黨

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