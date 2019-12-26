首投族達118萬人！大專、高中生模擬投票今晚開跑

總統及立委大選兩周後就要登場，雖然國內公投年齡已下修到18歲，但選舉年齡仍至少要20歲，且仍不開放不在籍投票，導致高中或大專生因沒有投票權或無法返回戶籍地投票，投票率較中高齡人口低，連帶青年相關政策也較不被重視。

為彰顯青年的政治影響力，進而影響政策，由台灣學生聯合會（台學聯）主辦，台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、讓狂人飛、現代文化基金會、文化創生公益促進會合辦，35所大專學生會共同協辦的「2020大專生暨中學生學生模擬投票」，今晚8:20開放投票，只要持有學生證、且驗證過身分的大專生、高中生，就能在臺灣學生聯合會、台灣少年權益與福利促進聯盟的faceboo粉專聊天機器人對話，選出屬意的總統候選人與政黨。

模擬投票於12月29晚上8:20截止投票，並於隔天上午10:00邀知名網紅視網膜解說開票。

台灣青年民主協會秘書長張育萌說，台灣自1990年代以來，年輕人的投票率一直是普遍低迷，以2008至2016總統大選為例，20至35歲青年

投票率一直只約5-6成。相較之下，中壯年以上的公民，因戶籍地與居住地重疊度高、不需因為就學或工作而離鄉背井等結構因素，投票率相對高，65歲以上的選民投票率甚至高達8成以上。

張育萌指出，根據中選會統計，本次大選20到35歲的投票人口將近500萬人，超過整體選民四分之一，其中首投族高達118萬人。然而，許多青年卻因為離家求學、就業，在低薪與過勞的社會，被每日忙碌的生活給淹沒，無法返鄉投票。青年在台灣投票中結構性缺席，也導致候選人不願提出青年政策，即便有提到，也都只是青年創業等老生常談。其他像能源轉型、氣候變遷、居住正義、婚姻平權等議題，更是青年高度關注的議題。

為落實世代正義，實現兒少的政治參與表意權利，張育萌說，台灣青年民主協會一直在台少盟等許多公民組織的協助之下，一起推動修法下修選舉年齡門檻；這次推動模擬投票，也希望讓候選人看見青年的意見與能量，並正面回應青年在不同議題上的訴求。

台學聯理事長陳佑維說明，這次模擬投票從12月8日便向總統候選人、政黨及區域立委候選人寄出「議題立場調查問卷」，提出年輕人最在意的十大議題，包含：青年參政、主權議題、婚姻平權、傳媒改良、能源永續、少子女化、高教政策、居住正義、勞權提升以及反送中運動，昨已公布部分候選人及政黨的回應，希望透過跨校串聯舉辦的模擬投票，揭示出青年世代所嚮往的價值和選擇，影響未來執政者的政策抉擇與方向。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，台少盟向來致力於18歲公民權的推動，2014及2015年在地方選舉及總統選舉前，即針對16-20歲的首投族青少年舉辦「全國青少年模擬投票日」活動，當時分別有1.3萬、及1萬4300多名青少年參與投票，兩次都有近8成的青少年支持18歲投票權修憲。2014年模擬投票，更精準預測當年六都選舉的結果，顯見我國青少年已具備相當的政治判斷能力。