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影／不滿柯文哲台東後援會發文挺韓國瑜 獨派今闖北市府抗議

2019-12-26 15:35聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020大選激烈，今爆出台北市柯文哲的台東後援會執行長林冠任，在臉書表態因為肚爛民進黨打壓柯文哲，要大家「投韓」，引發熱議，PTT更有網友以「震撼！柯陣營正式表態投韓國瑜」為題發文討論，質疑難道是柯文哲指示的嗎？

儘管柯文哲上午在議會被質詢時，一臉詫異的說「太驚嚇」。不過台灣國創辦人王獻極、主任陳峻涵等人今下午則是前往台北市政府抗議，痛批柯文哲不裝了，根本就是「檳榔柯」。

值得注意的是，由於北市府市政大樓一樓設有陳抗區，過去抗議團體多半是在一樓抗議，不料台灣國等人今天卻是衝上北市府11樓，也就是柯文哲辦公室的樓層，直接在電梯口席地而坐抗議。

只見王獻極等人身掛「封殺檳榔柯、拒投民眾黨」的布條，還準備了幾十顆檳榔，痛批柯文哲的選舉幹部力挺韓國瑜，到底是柯文哲終於現形，還是故意放話試水溫。

陳峻涵強調，今天只有兩個人來北市府，不算是集會遊行，是很平和的溝通，要在11樓坐著等柯文哲下班，希望柯文哲可以出面說清楚講明白；不過陳峻涵等人隨即被趕來的駐衛警架走，強調一樓才是陳抗區。

對於台灣國抗議，北市府副發言人戴于文表示，市長室原屬管制區域，對於陳峻涵不理性直衝市長室抗議行為，深感不妥，而且陳峻涵抗議的主旨與市政也毫無關係，不知道這個舉動意義何在？對於陳峻涵等人的抗議行為表達強力譴責。

戴于文表示，北市是多元、民主的城市，市府尊重不同的意見，但對於非理性的脫序行為，不僅無法彰顯訴求，更會模糊焦點，喪失理性討論的空間，絕非市民樂見。

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陳峻涵強調，今天只有兩個人來北市府，不算是集會遊行，是很平和的溝通，要在11樓坐...
陳峻涵強調，今天只有兩個人來北市府，不算是集會遊行，是很平和的溝通，要在11樓坐著等柯文哲下班，希望柯文哲可以出面說清楚講明白；不過陳峻涵等人隨即被趕來的駐衛警架走，強調一樓才是陳抗區。記者邱瓊玉／攝影
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台灣國創辦人王獻極、主任陳峻涵等人今下午則是前往台北市政府抗議，痛批柯文哲不裝了...
台灣國創辦人王獻極、主任陳峻涵等人今下午則是前往台北市政府抗議，痛批柯文哲不裝了，根本就是「檳榔柯」。記者邱瓊玉／攝影
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