酒駕零容忍 民團：候選人應簽署宣言

「酒駕零容忍！」台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜26日在記者會呼籲，區域和不分區候選人應簽署酒駕防制共同宣言。她表示，國民黨、親民黨和民眾黨等政黨的簽署情況都很熱絡，僅民進黨簽署情況不佳。對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，若候選人拒絕簽署，那麼選民也可以拒投他。

綠簽署人數最少

截至26日止，共累計7個黨共120位區域及不分區立委候選人簽署這項宣言。其中，國民黨30位；民進黨9位；時代力量17位；親民黨3位；民眾黨36位；台灣基進9位；綠黨16位。根據資料顯示，民眾黨最多，有36位；民進黨最少9位。

林美娜替簽署最少的民進黨緩頰說，民進黨可能自覺黨內候選人簽署的情況沒有很熱絡，因此來函表示，黨內很重視酒駕零容忍理念，也積極推動道路交通管理處罰條例、刑法修正案相關法案修法，未來將持續廣納各界寶貴意見，作為政策調整參考。

候選人應該誠實

為什麼候選人必須簽署酒駕防制共同宣言，張宏林指出，若以政治來講，也就是政治消費者運動，消費者在購買這些商品時，必須看這個產品有無成份不實、標示不明、製造日期、有效期限等，回過頭來，我們的政治人物當然也責任將他的成份據實以告，否則選民也可以拒此候選人。

他提醒，選民可以透過公督盟的網站資料了解現任立法委員的表現，至於，新挑戰者的背景，就要靠這些承諾。新的挑戰者必須更積極地來呈現她的內容，讓大家來檢視。台灣代客駕車服務推廣協會祕書長林鼎鐘呼籲，現在正逢選舉期間，不免有酒攤，候選人可以聘請助理、代駕司機，好讓你們安全跑攤。

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