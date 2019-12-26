韓國瑜要支持者民調說謊 羅文嘉：為掩護不對稱的賭盤

檢調查獲地下匯兌一波接一波，民黨秘書長羅文嘉今天表示，國民黨總統候選人韓國瑜要支持者民調要說謊，不是韓國瑜傻，「是為了掩護不對稱的賭盤」。賭盤會去參考民調，一蓋牌或說謊就是要去告訴賭客民調不可信，才會去相信可以賺八倍、十倍，才會願意去拉票。

羅文嘉說，今年跟過去不一樣，就是不對稱的賭盤，賠率是不合理。以前開賭盤，收百分之五服務費，剩下賭客繳來錢，輸贏分，後來勝負差距很大，賭盤本來是沒辦法玩，就變成讓多少票。但是，不對稱賭盤不是這樣。

羅文嘉表示，不對稱的賭盤，莊家會叫賭客支持特定候選人，賠率就有八倍、十倍，一般人買了就會有期待，就努力去拉票、動員，正常的賭盤莊家不會開這種賭盤，只有不對稱的，後面有一筆大的資金付給穩賠的，是變相買票，且比買票更有驅動力，極大的誘因及驅動力。

民進黨今天到新竹市舉行動中常會，黨主席卓榮泰及羅文嘉與媒體茶敘。卓榮泰表示，賭盤一種是正常的，定輸贏的，賭盤的輸贏，另一種就是不對稱賭盤，是選舉的輸贏，反過來開的賭盤，檢警調單位應該嚴加防範，不能任何形式的賭盤決定。

羅文嘉說，韓國瑜說民調要說謊，朋友傳訊息來說，韓國瑜不是傻，是為了掩護不對稱的賭盤，因為賭盤會去參考民調，蓋牌或說謊就是要去告訴你民調不可信，才會相信八倍、十倍，才願意去拉票，目的是為了掩護不對稱的賭盤，只要民調攤開來，沒有人會相信，現在干擾之後，告訴支持者要去講對方。

羅文嘉不諱言，會受到影響。他說，民進黨有去測試、了解，一般被招攬的賭客一定不清楚，蓋牌之後就會開始認為民調不準，莊家會去說服賭客，賭客會說民調差那麼多，莊家就會說，民調都不準，韓國瑜說支持對手，押下去就對，快去拉票，現在投資賺更多，多去拉票就會賺越多，雖然是騙人的，但這樣的說法是有一定說服力。