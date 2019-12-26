韓國瑜競辦封小英「讀稿姬」 批政見數字膨風亂用

韓國瑜競選辦公室日上午舉行「蔡總統政見會經濟數字膨風」記者會，批評蔡英文總統在政見會上所提出對濟發展的數字，充滿誤用和片面解讀，意圖粉飾太平，還封蔡英文總統為「讀稿姬」 。

由國政顧問團經濟組召集人林祖嘉、醫療長照組召集人王明鉅，以及韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新召開王淺秋表示，

韓競辦發言人鄭照新指出，蔡總統政見發表會內容空洞、謊話連篇，宣稱三十歲以下可支配所得全面上升，執政期間人民薪資成長，但事實上這四年國內通貨膨脹嚴重，反倒造成實質上薪資倒退，經常性薪資比四年前還少，根本追不上物價，人民的可支配所得反倒是降低。鄭照新諷刺，同樣價錢，2016年可買一個速食套餐，2019年少了一杯可樂，2016年買一杯大杯珍奶的價格，2019年就變成小杯珍奶，2016年買一包菸的價格，如果2019年同樣價格可能買不起一包，「但是如果有民進黨證，可能可以多買一點私菸」。

國政顧問團經濟組召集人林祖嘉指出，台灣經濟成長率很大一部分來自固定資本形成，尤其是政府投資，實際民間消費是萎縮的。蔡總統宣傳台灣經濟成長是亞洲四小龍最好，但新加坡國民所得6萬多、香港國民所得近5萬，遠遠高於台灣，蔡英文的經濟成長率事實上比馬英九、陳水扁時代還差，尤其經濟成長是增加的，今年台灣上市櫃公司獲利反而還掉19%，這才是大問題。

林祖嘉也提到，蔡英文說台灣出口主力是資通訊產品，因世界貿易組織(WTO)通過資訊科技協定(ITA)，相關的資通訊產品都免關稅，難道鋼鐵、汽車、機械等其他產業不重要嗎？台灣如果持續自外於世界，不加入區域經濟整合，未來外銷會被貿易戰影響風險也過於集中，對國內經濟整體發展更為不利。