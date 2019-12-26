遭林燕祝控連3年赴陸「說謊」 林宜瑾：這次是紅綠之爭

國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝今拿出民進黨對手林宜瑾的夾報文宣，內容指林燕祝「向中國統戰部靠攏」，她反控林宜瑾曾說自己只有在20多年前赴陸考察，但經查發現林宜瑾從2014年起連續3年都有隨市府到大陸參訪，不僅公然說謊，質疑「難道也是去交換情資」？林宜瑾回擊，兩岸互訪很正常，但林燕祝是連續多年拜訪中共統戰部官員，「這次不是藍綠之爭，而是紅綠之爭」。

林燕祝今天開記者會，指林宜瑾以不實文宣指名道姓，散布不實內容及民調結果，意圖影響選情使人不當選，她說，林宜瑾之前在臉書回應說沒見過中國大陸官員，並表示自己只有在20多年前在議長李和順的帶領下前往東北考察，但在網路上就可查到新聞，林宜瑾在2014年就赴陸參訪，該次活動中有天津市副書記、副市長、海協會及海貿會長等出席，「林宜瑾確定自己沒見過中國官員嗎？為什麼妳去就可以，我們去關心台商就是親共？」且林宜瑾連續3年都有去大陸。

林燕祝表示，林宜瑾稱她所謂見過的統戰部長楊柳青是胡說八道，對方其實是當地翠香街道的主任邵銳煉，痛斥林宜瑾為了選舉不惜以假消息在欺騙民眾。隨後林燕祝到台南地檢署再次提告林宜瑾。

林宜瑾則回應，她陪同台南市政府出訪天津，是在協助台灣名產到中國大陸行銷展售，兩岸互訪很正常，但林燕祝是連續多年到中國大陸拜訪中共統戰部官員，林燕祝要吿就告吳敦義，因為是吳敦義提名吳斯懷當不分區立委，意圖使國民黨候選人不當選。