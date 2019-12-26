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基進黨嗆柯文哲扯吳怡農後腿？綠、白今反嗆

2019-12-26 13:51聯合報 記者楊正海／台北即時報導

據傳民進黨北市立委候選人吳怡農的民調只落後國民黨立委候選人蔣萬安0.8％，而民眾黨何景榮則有1.9％的支持度，台灣基進黨主席陳奕齊在臉書指出，這是民眾黨主席柯文哲扯民進黨後腿的策略，直指「吳怡農若輸就是輸給柯」。對此，吳怡農則認為自己不會輸。

他說，過去幾周看到民調趨勢，從幾個百分點拉近到零點幾個百分點的差距，代表他立場是對的，選民看到的立委是有堅定明確的立場，可保護台灣的立委，所以接下來這十幾天，不會有問題的。

對於民進黨認為何景榮不會影響選情，對此，何景榮笑說，民調就是參考，他還是全力以赴，他雖然聲量低，小黨一開始的確聲量低，但台灣就是有很多像他一樣是沒有資源的年輕人，剛出來沒背景要被認識，還要被嘲諷，這就是基層青年困境，他站出來就是要讓新住民與青年的聲音被看見。

至於基進黨頻頻攻擊民眾黨，有人一下說民眾黨拉民進黨，一下又抹紅民眾黨，然後國民黨主席吳敦義又說民眾黨是泛藍，前北農總經理吳音寧又嗆民眾黨不藍不綠，這實在很奇怪，「請問是在哈囉什麼嗎？」；民眾黨從頭至尾就是白的，中間溫和、中道力量，若是紅的怎麼拉到吳怡農的票。

至於被說民調低，若民眾黨民調真那麼低，那些政黨就不會瘋狂攻擊，表示民眾黨有到一定的趴數，分量足夠到可威脅藍綠及其他政黨，現在蔣萬安才瘋狂掃街，民進黨側翼才會罵他拉吳怡農的票。

民進黨北市立委候選人吳怡農(中)。記者楊正海／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農(中)。記者楊正海／攝影
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