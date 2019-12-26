秀政績！ 行政院列25項元旦新制一覽表

行政院今列表公布2020元旦起25項重大政策或便民措施，院長蘇貞昌指出，元旦起有多項攸關民眾權益與福祉的政策將開始上路實施，包含基本工資調漲、2到3歲托育補助、公私部門社工薪資調整、機車或其他車輛的汰舊換新補助、農業環境基本給付、老農津貼調高、農產品初級加工管理制度上路、擴大遠距醫療，以及公共出借權試辦等，都請各有關部會，廣為宣導，讓人民充分瞭解、加以運用。

基本工資調整部分，明年起每月基本工資由2萬3100元調整至2萬3800元，預估約183.26萬名勞工，其中本勞136.71萬名，外勞46.55萬名；時薪由150元調整至158元，預估約有48.33萬名本國勞工受惠。

另外，滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3000元至7000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6000元至1萬元，預估約1萬6000名兒童受益。

擴大補助淘汰2007年6月30前出廠的老舊機車換購電動二輪車，或是符合7期排放標準燃油機車，每輛補助5000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助3000元。