晉陞發射火箭受阻 科技部擬開會討論如何協助

我國首家火箭民營公司晉陞太空科技原定明天要在台東縣發測火箭，因發射前一周才告知居民遭抗議，發射暫緩。科技部長陳良基今天接受媒體聯訪時表示，科技部本周有收到晉陞來文，表示他們發射遇到困難想求助。科技部考慮開相關會議釐清，評估是否要修改法令等。

陳良基說，按晉陞行文來科技部的內容，這次的試射期程還不確定要延多久，要看晉陞和外界溝通情況。針對這次發射遇上的土地爭議，他表示土地不是由科技部主管，科技部最關心的是火箭上搭載的科學酬載。不過科技部收到行文後，也有向台東縣政府了解情況。

陳良基說，台灣不是第一次發射火箭，以往在屏東等地的發射都順利，晉陞在這次事件爆發前，也沒說發射遇到困難。但因晉陞是商業公司，太空中心僅委託他們發射，不包含土地，不確定土地是否涉及商業機密，政府也不好意思太早介入。

陳良基說，衛星福衛五號和福衛七號委託外部機構發射，期程也碰上問題，但科技部也沒辦法管到發射的法定程序。

他說，火箭不在今年啟動的第三期太空計畫中，因衛星是我國更擅長的項目。不過第二期計畫已發射10次探空火箭，已經看到學界的能量。相關單位也結合航太等產業，做一部分混合燃料等項目。

陳良基表示，晉陞董事長陳彥升曾參與探空火箭計畫，當時想做的成果和試驗都很滿意，以他的經驗，應可以再做創新。投入火箭產業要顧及的面向很多，包括要佈局國際等，讓火箭邁向產業化。

陳彥升曾任國家太空中心（NSPO）探空火箭計畫主持人。

陳良基表示，他今天也在自己的臉書「陳良基的創新筆記」提到，火箭還是新興技術，能否推起來，還是要靠大眾支持，不是單靠科技部或一家公司就能推動。