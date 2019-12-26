告內政部敗訴 婦聯會：非常遺憾 擬上訴

內政部撤免婦聯會正、副主任委員辜嚴倬雲及葉金鳳職務，婦聯會及辜嚴倬雲不服，向行政法院提起訴訟，判決結果上午出爐，內政部勝訴。內政部表示，判決結果正是肯認主管機關應有的作為；婦聯會現任主委雷倩表達極為遺憾，將與律師研議上訴。

婦聯會於2016年未提供「勞軍捐」相關文件及收取數額等資料，遭內政部依人民團體法規定予以「警告」處分，去年底，內政部、黨產會與婦聯會三方行政協商破局，婦聯會正副主委遭撤換。辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告救濟。

雷倩強調，內政部以莫須有的「妨害公義」，撤免婦聯會正副主委，是明顯的行政濫權，但本次台北高等行政法院卻未能裁定內政部敗訴，感到極為遺憾，將與律師研議上訴。

內政部表示，為瞭解並釐清婦聯會的資產來源與勞軍捐關聯，自105年3月起即請婦聯會提供相關資料並作說明，但婦聯會拒不配合，最後才會依人民團體法同條規定，撤免婦聯會正副主委職務。

內政部提到，事實上，婦聯會於107年12月24日即選出新主委雷倩，會務順利運作至今，且辜嚴倬雲今年10月14日於自由時報等頭版刊登聲明啟事，表示因年事已高，健康狀況不佳，且已卸任婦聯會主任委員，早已不參與婦聯會之事務。台北高等行政法院的判決，正是肯認內政部為政治團體主管機關應有作為。