親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
縣市長就職周年
陳師孟惹怒法界
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

新歡正宮嗆告 陳綺貞道歉速斬戀情「與林先生已無往來」

留學生為何成「極惡犯」？ 日福岡滅門案中國兇手死刑處決

陸助國人辦旅行證件回台？ 外交部：不用中國代勞

2019-12-26 12:56聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

國台辦發言人朱鳳蓮指，海協會長張志軍12月初訪法國，曾協助丟失台胞證的台胞與大陸駐法領館聯繫，並依對台26條措施，協助其辦理台胞證等旅行證件，順利回台。對此，外交部表示，此台灣旅客在法國遺失證件的案例，事實上台駐法國代表處可立即發給護照或入國證明書，不需中國代勞，也與中國無關。

外交部表示，國人在海外遺失護照，我國駐外館處緊急補發護照或入國證明書供國人順利返國，是各館處急難救助的業務範圍，外交部及駐外館處一向提供迅速、高效率及親切的服務，獲得民眾的肯定。外交部鄭重說明，只有我國駐外領館、代表處及辦事處所發出的中華民國台灣護照及入國證明才是國人能用的有效返國文件。

外交部表示，至於其所指，台灣旅客在法國遺失證件的案例，事實上我駐法國代表處可立即發給護照或入國證明書，不需中國代勞，也與中國無關，國人回國使用中華民國護照，並不能使用台胞證。

外交部說，中國國台辦舉此例企圖混淆國人視聽，以為「對台26條」可以對台灣人民行使領事職權，趁機形塑「台灣屬於中華人民共和國」以及「中國政府在海外有效提供台灣同胞急難救助」的假象，但卻與事實不符。此為中國對台統戰極為拙劣的例子，只會徒增台灣人民對中國政府的反感。

外交部說，行使領事權是我國主權的一部份，我國政府不會外包給中國政府代勞。

外交部表示，台灣旅客在法國遺失證件的案例，事實上台駐法國代表處可立即發給護照或入...
外交部表示，台灣旅客在法國遺失證件的案例，事實上台駐法國代表處可立即發給護照或入國證明書，不需中國代勞，也與中國無關。圖／聯合報系資料照片
分享

外交部護照

延伸閱讀

外交部：台灣參與NGO受中國因素打壓 日趨嚴...

外交內政攜手合作 明年將推戶所新辦護照

高中英聽成績出爐！ A級、F級人數近三年最低

華碩電競筆電法國市占38% 蟬聯銷售冠軍

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:34

影／顏寬恒朱立倫唱聽海大走音是有原因的今唱堅持雪恥

2019-12-26 13:59

韓國瑜要支持者民調說謊 羅文嘉：為掩護不對稱的賭盤

2019-12-26 13:54

韓國瑜競辦封小英「讀稿姬」 批政見數字膨風亂用

2019-12-26 13:53

化解各界「反滲透法」恐懼 民進黨推3分鐘懶人包

2019-12-26 13:53

秀政績！ 行政院列25項元旦新制一覽表

2019-12-26 13:47

晉陞發射火箭受阻 科技部擬開會討論如何協助

2019-12-26 13:22

告內政部敗訴 婦聯會：非常遺憾 擬上訴

2019-12-26 13:09

外交內政攜手合作 明年將推戶所新辦護照

2019-12-26 12:26

蔡英文參加調查班56期結業 肯定調查局反滲透工作

2019-12-26 11:58

U值媒／特偵組究竟是什麼？韓國瑜何欲重啟特偵組？

2019-12-26 11:13

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03

馬轟蔡：毀憲濫權 綠回批：前朝遺毒

2019-12-26 00:14

觀察站／蔡說好好談 反滲透只給一天立法？

2019-12-26 00:10

國親批反滲透法 蔡：可以坐下來談

2019-12-26 00:05

曾被酸「讓白海豚擱淺」 吳敦義今與柯文哲同桌誇政績

2019-12-25 21:09

學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

新黨推出青年住宅政策 主張「以租養房」

2019-12-25 18:25

蔡英文稱反滲透法可坐下來談 民進黨團：31日通過不變

2019-12-25 18:15

影／韓國瑜：總統大選30到50萬票定輸贏！

2019-12-25 18:15

蔣經國嫡長孫諷 當今政治人物下鄉就一頭鑽進宮廟

2019-12-25 17:37

【重磅快評】反滲透法若可好好討論 幹嘛逕付二讀？

2019-12-25 17:25

稱反滲透法過每天活在恐怖中 洪秀柱：不同陣線就倒楣

2019-12-25 17:23

郭台銘：從未反對反滲透法 最希望抓共諜的就是我

2019-12-25 17:22

卸任一年 朱立倫：走過起伏的2019 「酸甜苦辣點滴在心」

2019-12-25 16:08

放任綠委自提反滲透法 王金平批政府愧對國家

2019-12-25 16:06

政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

批蔡英文施政違法違憲 馬英九：「據她說」有國際學位

2019-12-25 14:41

綠推反滲透法挨批 林飛帆：只有白狼、邱毅、吳斯懷需擔心

2019-12-25 14:41

陳菊轟：拿我當肉砧 柯酸：別問Ａ答Ｂ

2019-12-25 14:17

批蔡濫權 馬：用選票下架違憲總統

2019-12-25 14:17

郭台銘發動太陽花抗爭？卓榮泰：反滲透法會非常嚴謹

2019-12-25 14:03

民進黨推年底三讀反滲透法 馬英九：執政3年在幹嘛？

2019-12-25 13:38

綠擬年底前過反滲透法 朱立倫憂：走回戒嚴時代有冤案

2019-12-25 12:42

影／藍委：紅色資本滲透國發基金

2019-12-25 12:35

韓營列拉高平均薪資的民進黨「青年楷模」口譯哥上榜

2019-12-25 12:25

韓為無法陪市民道歉 賴清德反問：道歉後就此回高雄？

2019-12-25 12:25

批蔡政府違憲毀憲 吳敦義：中華民國還算民主法治國？

2019-12-25 12:10

泛藍協會：綠推反滲透法 意在捉拿韓國瑜並沒收大選

2019-12-25 12:05
看更多

熱門文章

蔣經國嫡長孫諷 當今政治人物下鄉就一頭鑽進宮廟

2019-12-25 17:37

柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全缺席

2019-12-26 10:18

有雞排吃了！立委陳玉珍出示畢業證書 強調學歷都是真的

2019-12-25 19:28

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？韓國瑜：他老是修理我

2019-12-25 21:14

郭台銘：從未反對反滲透法 最希望抓共諜的就是我

2019-12-25 17:22

【即時短評】蔡英文韓國瑜政見會激辯 臨場反應大勝讀稿機

2019-12-25 16:51

誰護航「卡神」標案？ 柯文哲答詢數度尷尬沉默以對

2019-12-26 10:56

要價1056億元桃園鐵路地下化 環評50分鐘火速通過

2019-12-25 15:24

五楊高延伸頭份案已報行政院 分流改善新竹苗栗塞車

2019-12-25 16:40

孫大千反問陳師孟：司法不是正義最後防線 難道你才是？

2019-12-26 08:45

【即時短評】蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

2019-12-25 15:40

學者看政見發表會 韓國瑜痛打蔡英文「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

收服韓黑！韓國瑜上脫口秀 2百萬點閱奇蹟怎做到的？

2019-12-26 08:00

柯文哲花東後援會長呼籲投韓 柯：太驚嚇了

2019-12-26 11:24

肚爛綠營打壓 柯文哲花東後援會長呼籲「投韓」

2019-12-26 10:53

學者觀察／韓打到蔡痛點 卻無法一刀斃命

2019-12-26 00:50

【即時短評】蔡英文秀政績 韓國瑜不帶髒字點出領導人問題

2019-12-25 22:15

綠營缺席卡神報告 柯文哲：他們不來，好像變成我的事

2019-12-26 10:34

雲林縣長就職周年 宣布明年起貫徹禮義廉恥

2019-12-25 14:00

蔡英文稱反滲透法可坐下來談 民進黨團：31日通過不變

2019-12-25 18:15

罷韓團體遞交罷免提議書 高市府：遺憾選擇性失明失聰

2019-12-26 10:42

批蔡英文施政違法違憲 馬英九：「據她說」有國際學位

2019-12-25 14:41

罷韓今正式啟動 公民團體連夜載連署書北上中選會

2019-12-26 07:42

韓國瑜：陳菊體系主導罷韓 派系黑幫已在分贓推新市長

2019-12-25 22:01

韓國瑜批蔡政府貪污 蔡英文：說了半天一個實例都沒有

2019-12-25 15:37

建火葬場不擔心抗爭？ 彰市長林世賢：市民不反對就推動

2019-12-25 16:17

郭台銘為反滲透法衝立院？ 館長：號召凱道挺反滲透

2019-12-26 11:25

施政滿意度 柯文哲六都墊底 侯友宜奪冠

2019-12-25 23:26

桃園耗資千億鐵路地下化 環評50分鐘通過

2019-12-26 00:06

影／開戰意味濃？郭台銘昨悄悄到桃園夜訪趙正宇

2019-12-25 15:55

不理記者兩度引導批韓國瑜 黃暐瀚：賴清德有「高度」

2019-12-26 10:30

哪個國家最危害台灣？韓國瑜說無模糊空間 但不說國名

2019-12-25 16:05

韓國瑜六都滿意度僅贏柯文哲 高市府：不具公信力

2019-12-25 14:50

飛鼠1號火箭彈道高度300公里 未來軍力潛力曝光

2019-12-26 12:24

韓國瑜稱重感情：柯文哲對我酸言酸語 我都沒有酸回去

2019-12-25 22:01

韓國瑜：ECFA一定要簽起來 龔明鑫：2010年就簽了

2019-12-25 20:54

【重磅快評】 陳師孟讓蔡政府的「死豬共同體」一一現形

2019-12-26 11:01

「重複錯誤訊息！」龔明鑫看政見會列7大點批韓國瑜

2019-12-25 18:09

藍綠誰貪腐？韓蔡宋政見發表會激辯

2019-12-26 00:22

影／綠營計畫收買董德堉打柯 柯驚：他是臥底？反間計？

2019-12-25 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top