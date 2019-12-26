外交內政攜手合作 明年將推戶所新辦護照

外交部今天舉行例行記者會，除回顧今年工作，發言人歐江安表示，外交部正與內政部討論，將推動在全國各地户政事務所辦理「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，新措施預計在明年3月底實施，配合外交部目前定期前往離島及偏遠地區辦理行動領務，將可提升民眾申辦護照的便利性。

另外，外交部指出，國內護照相關法規將鬆綁，使護照核發與兵役脫鈎，便利役男更換護照。

外交部以「踏實外交成果豐碩、共享價值捍衛民主自由」做為年度工作總結，今年度重大工作包括台美關係在台灣關係法40周年期間迎來史上最佳，雙方高層密集互訪，台美關係公開多元與制度化。另外，美對我軍售常態化，台灣成為印太戰略的重要夥伴。台日關係也穩健前進。

歐江安表示，今年也是台歐關係成果豐碩的一年，歐洲各界擴大支持台灣的力道，外交部長吳釗燮6月赴丹麥民主峰會發表重要公開演講，與歐洲各界人士分享台灣成功的民主故事。

外交部指出，在戰略對焦上，台灣持續與理念相近夥伴，包括美國、歐洲、日本等建立價值同盟合作關係，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等計畫，發揮台灣在區域的影響力。「台灣模式」的國際合作發展模式也獲得友邦與理念相近國家的廣泛肯定，政府除與友邦進行永續、透明、負責且互利互惠的合作發展計畫外，並且開始與美、日等理念相近國家展現前所未見的合作能量。

歐江安表示，在區域戰略上，「新南向政策」成果豐碩，讓臺灣找回更有利的國際戰略位置。繼菲律賓與印度之後，今年我國也與越南簽署更新投資保障協定。在國際參與部分，本年我方順利加入「南印度洋漁業協定」；此外，在參與世界衛生大會（WHA）、聯合國（UN）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等推案上，我方成功地激發出許多歐洲與拉美地區的國會友我力量，獲得的支持力道及聲量是歷年最強。外交部另持續努力提升國人旅外便利與權益保障，積極向相關國家洽商自動化通關待遇，目前已經爭取到包括美國、韓國、澳洲、義大利、英國、日本與德國等機場自動化通關待遇，為國人提升旅遊便利。