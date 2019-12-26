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吳志揚稱選區有嚴重賄選傳聞 今赴桃園檢調提供情資

2019-12-26 12:19聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園第二選區立法委員候選人吳志揚今在新屋競選總部，舉辦「拒絕賄選、檢調硬起來」記者會，結束後轉往桃園地檢署、桃園市調處拜訪；吳在桃檢和發言人襄閱主任林秀敏閉門會談約15分鐘，隨後吳步出大門受訪，表示二選區有嚴重賄選傳聞，今來提供相關情資，但具體部分表示不能說。

吳志揚今天中午11點半和秘書、助理赴桃園地檢署，和襄閱主任檢察官林秀敏、政風室主任黃泓智，在1樓的會議室閉門會談大約15分鐘，結束後吳走出大廳，並在門口前中庭接受訪問。

吳志揚表示，今天在新屋競總開反賄選記者會，請律師團跟大家說明選舉檢舉反賄相關規定辦法，當然我們也聽到第二選區有滿嚴重賄選傳聞，所以開記者會呼籲不要接受買票、勇敢檢舉。

吳表示，也把目前所擁有的情資轉給相關單位，後續做查證，所以來交給桃檢請他們判斷，是否需近一步做查證，對於媒體追問提供哪部分情資，吳則說「這不能講」；吳志揚結束拜訪桃檢後，預計中午12點半再到桃園市調查處，拜訪副處長陳在峰。

由於今天最高檢察署、台灣高等檢察署長官也到桃檢視察，吳志揚最後在桃檢大門口準備要搭車離開時，剛好和最高檢、台高檢及桃檢檢察長的座車擦身而過，後來檢方長官車輛開進停車場，雙方並沒有直接見到面。

吳志揚今天上午11點半赴桃園地檢署，表示二選區賄選傳聞嚴重，來提供情資供查證。記...
吳志揚今天上午11點半赴桃園地檢署，表示二選區賄選傳聞嚴重，來提供情資供查證。記者曾健祐／攝影
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吳志揚今天上午11點半赴桃園地檢署，表示二選區賄選傳聞嚴重，來提供情資供查證。記...
吳志揚今天上午11點半赴桃園地檢署，表示二選區賄選傳聞嚴重，來提供情資供查證。記者曾健祐／攝影
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吳志揚今赴桃檢，在1樓會議室和桃檢襄閱主任林秀敏閉門會談約15分鐘。記者曾健祐／...
吳志揚今赴桃檢，在1樓會議室和桃檢襄閱主任林秀敏閉門會談約15分鐘。記者曾健祐／攝影
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吳志揚賄選情資

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