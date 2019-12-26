吳志揚稱選區有嚴重賄選傳聞 今赴桃園檢調提供情資

桃園第二選區立法委員候選人吳志揚今在新屋競選總部，舉辦「拒絕賄選、檢調硬起來」記者會，結束後轉往桃園地檢署、桃園市調處拜訪；吳在桃檢和發言人襄閱主任林秀敏閉門會談約15分鐘，隨後吳步出大門受訪，表示二選區有嚴重賄選傳聞，今來提供相關情資，但具體部分表示不能說。

吳志揚今天中午11點半和秘書、助理赴桃園地檢署，和襄閱主任檢察官林秀敏、政風室主任黃泓智，在1樓的會議室閉門會談大約15分鐘，結束後吳走出大廳，並在門口前中庭接受訪問。

吳志揚表示，今天在新屋競總開反賄選記者會，請律師團跟大家說明選舉檢舉反賄相關規定辦法，當然我們也聽到第二選區有滿嚴重賄選傳聞，所以開記者會呼籲不要接受買票、勇敢檢舉。

吳表示，也把目前所擁有的情資轉給相關單位，後續做查證，所以來交給桃檢請他們判斷，是否需近一步做查證，對於媒體追問提供哪部分情資，吳則說「這不能講」；吳志揚結束拜訪桃檢後，預計中午12點半再到桃園市調查處，拜訪副處長陳在峰。