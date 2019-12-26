蔡英文參加調查班56期結業 肯定調查局反滲透工作

調查班56期今天舉行結業典禮，由總統蔡英文主持，蔡英文在致詞時表示，調查局無論在反滲透或反情報工作上，都有亮眼的成績，蔡英文強調，這個月立法院將修正國家情報工作法，調查局未來在維護國安上，也承擔起更大的任務和責任。

蔡英致詞結束離去時，對於媒體詢問有關反滲透法等相關問題，沒有做回應。

蔡英文對調查局新兵有2大期許，首先是掌握趨勢，提升專業職能，蔡英文指出，面對新時代、新科技帶來的犯罪，調查官要不斷充實專業知識，善用先進科技與大數據工具，有效打擊犯罪；其次堅守崗位，發揚團隊合作精神，創造更多的團隊榮耀。

蔡英文指出，調查局在今年10月與越南合作，查獲可供1千9百萬人次吸食的海洛因磚，這是台越合作緝毒史上，共同偵破最大的跨國毒品案，另外，調查局也跟美國合作，偵辦跨國電信詐騙案，將19名台籍嫌犯前返回國，接受法律制裁。

蔡英文強調，調查局在打擊犯罪、杜絕洗錢的防制也深受國際肯定，今年在亞太防制洗錢組織第三輪的評鑑上，台灣達到一般追蹤的成績，這也是亞太地區最佳成績。

調查班56期有男學員52名、女學員47名，共計99名，平均年齡26.81歲，碩士以上學歷者23名，占23.2%，專長涵蓋文、法、商、理工、醫學等類科。