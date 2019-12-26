侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

新北市第6選區立委候選人柯志恩今天早上在縣民大道街口拜票，新北市長侯友宜也陪同，除了吸引許多民眾目光外，侯友宜也強調「選情沒有樂觀的條件」，不但要投票也要拉票、催票來「搶救」，板橋不是藍大於綠，板橋是藍綠差不多各半，甚至綠超過藍，每個人都要充滿危機感，對選情不要太樂觀。

對於板橋選情，侯友宜說：「選情沒有樂觀的條件」，柯志恩形象好、長期為教育、文化、婦幼關心，尤其像柯志恩形象這麼好的立委，長期為教育、文化、婦幼關心，都充滿危機感，希望大家最後關鍵時間，不但要投票也要拉票、催票來「搶救」，因為柯的選情真的沒有外面想像的那麼好，真的要好好加油，所有立委都要加油。

柯志恩表示，板橋區是選舉指標區，選情都是1比1，非常膠著，希望透過市政滿意度高的侯友宜，透過他的加持，讓這個比數拉開、和緩一點，不然太過膠著，板橋結構就是如此，盡量用自己的節奏，會跟侯友宜一起，讓民眾對侯友宜的喜歡轉移到立委的身上。

侯友宜也說：「不要忘了，板橋不是藍大於綠，板橋是藍綠差不多各半，甚至綠超過藍」，柯志恩接著說，十幾年前是（藍大於綠）．但現在已經不是，所以非常努力。

至於侯友宜用「搶救」2字形容板橋選情，侯友宜表示，不是搶救而已，是每個人都要充滿危機感，對選情不要太樂觀，要永遠用這樣的態度。他說柯志恩這麼好，板橋這席絕對不能讓她沒有在立法院發聲的機會，用搶救是希望大家踴躍出來投給柯志恩，因為今年選情看起來不是這麼熱，滿冷的，所以大家要出來給柯志恩支持。