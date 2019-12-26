侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠
新北市第6選區立委候選人柯志恩今天早上在縣民大道街口拜票，新北市長侯友宜也陪同，除了吸引許多民眾目光外，侯友宜也強調「選情沒有樂觀的條件」，不但要投票也要拉票、催票來「搶救」，板橋不是藍大於綠，板橋是藍綠差不多各半，甚至綠超過藍，每個人都要充滿危機感，對選情不要太樂觀。
對於板橋選情，侯友宜說：「選情沒有樂觀的條件」，柯志恩形象好、長期為教育、文化、婦幼關心，尤其像柯志恩形象這麼好的立委，長期為教育、文化、婦幼關心，都充滿危機感，希望大家最後關鍵時間，不但要投票也要拉票、催票來「搶救」，因為柯的選情真的沒有外面想像的那麼好，真的要好好加油，所有立委都要加油。
柯志恩表示，板橋區是選舉指標區，選情都是1比1，非常膠著，希望透過市政滿意度高的侯友宜，透過他的加持，讓這個比數拉開、和緩一點，不然太過膠著，板橋結構就是如此，盡量用自己的節奏，會跟侯友宜一起，讓民眾對侯友宜的喜歡轉移到立委的身上。
侯友宜也說：「不要忘了，板橋不是藍大於綠，板橋是藍綠差不多各半，甚至綠超過藍」，柯志恩接著說，十幾年前是（藍大於綠）．但現在已經不是，所以非常努力。
至於侯友宜用「搶救」2字形容板橋選情，侯友宜表示，不是搶救而已，是每個人都要充滿危機感，對選情不要太樂觀，要永遠用這樣的態度。他說柯志恩這麼好，板橋這席絕對不能讓她沒有在立法院發聲的機會，用搶救是希望大家踴躍出來投給柯志恩，因為今年選情看起來不是這麼熱，滿冷的，所以大家要出來給柯志恩支持。
侯友宜今晚還要到桃園龜山參加桃園市第一選區立委候選人陳根德造勢活動，被問及是否還要顧其它地方的選情，侯友宜說，北台灣的輔選行程，他時間上比較譨充分利用，包含桃園、台北，其它只要是車程可以快速往返，在不影響的範圍內，他會盡量輔選，把危機變成轉機，每個人永遠沒有樂觀的條件，每個人好好衝刺。
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