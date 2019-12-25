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遭質疑花錢「收買」地方人士參選 民眾黨將告王浩宇

2019-12-25 20:57聯合報 記者蔡容喬王昭月／高雄即時報導

桃園市議員王浩宇在臉書發文，指民眾黨曾開價120萬元找高雄某黃姓地方宮廟、派系大老，想「收買」他加入民眾黨參選。民眾黨中央委員林富男今回應，民眾黨沒錢，談的也是如何補助候選人，王浩宇講的不是事實，如未在24小時內道歉，明天下午3點將到法院按鈴申告。

「王浩宇你要特別小心，講話不實在，資料也不是事實」。林富男說，王浩宇指稱的是高雄林園區無黨籍立委候選人黃兆呈，曾來找他數次，從沒有約在其他地方碰面，不知怎麼會跑出120萬元的事，且錄音檔內容都是在談有沒有提名他、如何補助的問題，並不是拿20萬元要他加入民眾黨。

林富男表示，民眾黨沒錢，都是靠外界幾百元、幾千元小額募款，內部曾討論黨提名的人，登記費要幫他出，或是競選費用最高可以給到百萬元，但後來因為沒錢，就變成每人給50萬元而已，絕沒有拿120萬元找地方派系和宮廟大老加入民眾黨。

林富男說，民眾黨走專業化、年輕化，「自己想想有沒有，我還有可能去找你」，林富男也要求王浩宇24小時內提出道歉，否則明天下午3點就要到高雄地方法院檢察署按鈴申告。

被傳獲民眾黨開價吸收參選的高雄第四選區立委候選人黃兆呈，表示對此事毫無所悉，不過他承認，曾有新興政黨開出200萬的補助經費，他知道接洽的朋友，都是出於好意，但由於他對於政治獻金非常注意，也認為政治不該如此複雜，因此拒絕所有朋友好意。

黃兆呈說，他宣布參選後，有許多新興政黨前來接觸，有些政黨開出豐富的條件，只要一點頭加入，就有數百萬進帳，有些政黨開出競選經費全包的條件，對許多政治人物來說，不心動是騙人的，但他拒絕金錢誘惑，選擇加入沒有優厚條件的「台灣維新」黨。

桃園市議員王浩宇在臉書發文，抨擊民眾黨。圖／翻攝自王浩宇臉書
桃園市議員王浩宇在臉書發文，抨擊民眾黨。圖／翻攝自王浩宇臉書
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桃園市議員王浩宇在臉書發文，質疑民眾黨花錢收買地方人士參選。圖／翻攝自王浩宇臉書
桃園市議員王浩宇在臉書發文，質疑民眾黨花錢收買地方人士參選。圖／翻攝自王浩宇臉書
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桃園市議員王浩宇在臉書發文，質疑民眾黨曾花錢想吸收高雄林園前鄉長黃兆呈參選立委。...
桃園市議員王浩宇在臉書發文，質疑民眾黨曾花錢想吸收高雄林園前鄉長黃兆呈參選立委。圖／翻攝自王浩宇臉書
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民眾黨王浩宇政治獻金

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