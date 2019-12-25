韓國瑜：ECFA一定要簽起來 龔明鑫：2010年就簽了

總統候選人第二場政見會今天登場，針對國民黨總統候選人韓國瑜強調「ECFA一定要簽起來」，行政院政務委員龔明鑫回應表示，ECFA在2010年就完成簽署，早收清單也已經執行，現在也證明成效並不如前總統馬英九當初宣示的那樣好。

龔明鑫並指出，馬英九當年就說過，ECFA沒有10年更新的問題，不知道為何在韓國瑜口中，明年又有再簽的必要？而且本月中國的國務院也宣布，2020年將繼續對原產於23個國家和地區的部分商品實施協定關稅，而這名單仍包含台灣，代表2010年簽署的ECFA早收優惠關稅將繼續實施，「所以連中國都可以告訴韓國瑜，你講的問題並不存在」。

龔明鑫說，這也讓人懷疑，國民黨不斷說ECFA會失效，是否在提醒中國政府，要對台灣採取不友善或是報復的措施？

看完整場政見會，龔明鑫表示，韓國瑜對台灣經濟的實際情形並不瞭解，不知道過去、也不了解現在，所以對未來的想像也有所偏差。原本希望透過政見會可以截長補短，提出好的方案，增進台灣社會的進步；然而，只是再次證明「韓市長只是隨口亂講」，政策內容空洞，且有諸多錯誤，許多資訊部會已經多次澄清，卻未見修正，期待本周五最後一次政見發表會或29日辯論會可以有更多的具體討論。

龔明鑫並強調，民進黨政府從未表示要拋棄中國市場，而是強調要產業升級調整體質，市場要多元以分散風險，不可依賴單一市場；如今美中貿易戰的國際情勢變化，台灣因此獲利，GDP成長率連3季成為亞洲四小龍第1，連聯合國都印證台灣是確實獲益者，「可見蔡總統的財經政策十分正確」。

針對韓國瑜提及設立國家主權基金，龔明鑫表示，如是為了產業發展的功能，國發基金已設計有天使基金及創新轉型基金，也有投資創投及台杉公司等相同功能的政策工具；針對穩定資本市場，行政院也設有國家金融安定基金，由財政部作為執行單位，韓國瑜輕易提出要創一個高達10兆元的主權基金，卻沒有講這10兆元的經費的來源，未來又要如何運作，「中央政府的總預算一年約2兆元，韓國瑜打算如何籌措？」