學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

第二場總統候選人電視政見發表會今天下午登場。文化大學廣告系系主任鈕則勳觀察，經歷第一場發表會的歷練，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨候選人蔡英文你來我往、捉對廝殺，攻防氣氛濃厚。他認為，韓國瑜主攻蔡英文「三大虛」打到痛點，蔡英文的回應「打高空」推卸責任，明顯處於下風。但韓國瑜論述不夠深入，打到痛點卻無法一刀斃命，要爭取中間選民還力有未逮。

鈕則勳表示，韓國瑜猛攻蔡英文的「三大虛」，一是執政四年得到的年度代表字「苦茫亂翻」、二是特偵組、三是卡神事件，蔡英文的回應都在「打高空」四兩撥千金、，讓自己處於下風。

針對執政四年拿到的四個年度代表字「苦茫翻亂」都是負面字，蔡英文的回擊是把台灣的「亂」歸結到韓國瑜出來參選，鈕則勳認為「毫無說服力」； 對於特偵組的回應，蔡英文翻出馬王政爭舊帳，鈕則勳也認為「缺乏領導人格局」 ；至於卡神事件，蔡英文根本沒有回應。鈕則勳認為，這「三大虛」讓蔡英文遭韓國瑜痛打，也覆蓋了蔡英文打韓國瑜的力道。

然而，韓國瑜雖然找到蔡英文的三大痛腳，卻缺乏深刻的論述，無法「一刀斃命」。鈕則勳表示，韓國瑜的戰略縱深不夠，因此無法「到處抓到彈藥」。

他分析，特偵組是民進黨的痛，但韓國瑜無法深入論述、講得太淺碟，凸顯對特偵組理念和司法制度的不夠了解，也無法抓住中間選民。他分析，特偵組是很好的議題，建議韓國瑜必須更深入理解司法制度與特偵組理念，才能重磅回應蔡英文反擊的黃世銘與馬王政爭。

就口語表達和技巧方面，鈕則勳表示，韓國瑜進步神速、第二場政見發表會已經贏了小英。他整場發表會神色自若、把相關政見內容背得滾瓜爛熟；相較之下，保守性格的蔡英文太依賴稿子，無法脫稿演出，讓她氣勢輸了韓一大截。