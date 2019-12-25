新黨推出青年住宅政策 主張「以租養房」

新黨「以租養房」概念的青年住宅政策，建設公司響應推出18坪青年住宅樣品屋。記者侯永全／攝影 分享 facebook

房價高漲，年輕人想擁有自己的家，成為高不可攀的夢想。新黨為此提出「以租養房」青年住宅政策概念，主張檢討釋出閒置公有地，建造青年住宅。申購者不用繳頭期款，前10年還息不還本，對年輕人來說，負擔和租房差不多，但可真正勇有自己的家。新黨發言人王炳忠表示，如果新黨能夠進入立法院，將要積極推動。

政策說明會在僑福建設舉行，僑福董事長黃偉華是新黨全委會顧問。黃偉華指出，最近香港發生的反送中事件，遠因正是房價高到讓年輕人看不到未來。他表示，「青年安定」等於「鞏固國本」，「青年住宅」等於「提供根本」，青年成家社會才能安定、國家才有未來。

王炳忠指出，目前各縣市依「住宅法」規定推出的社會住宅，普遍是三年，多半情況不得續住，最後得到的還是失落感。因此新黨認為，應該設法在類似租金的負擔程度之下，讓年輕人有建立「家」的機會。因此主張政府釋出閒置公有地，與建商合作興建，並且與金融機構合作推出優惠貸款，讓青年實際成為房子的主人，不用繳頭期款，前10年還息不還本。青年住宅可以轉售，但範圍限於可以申購青年住宅者，才能延續相關的優惠。

黃偉華說，考慮到青年住宅的住戶是年輕夫妻，或許加上幼年小孩，房屋的面積估計在18坪。如果不必負擔土地成本，價格就可以大幅降低，以台北內湖為例，總價可以控制在700萬元左右。前10年只付利息，每月大約要付14000元，並不高於租房負擔。大樓的一樓以招商方式，設立便利商店、咖啡館等，一方面滿足生活所需，同時也可以減少管理費的支出。

記者會後，黃偉華也帶領媒體現場參觀18坪青年住宅樣品屋，他表示「以租養房」青年住宅確實有可能性，只要相關政策配合，完全可依同一標準在各地建造青年住宅社區。